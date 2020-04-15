意大利死亡病例超过2.1万例　部分商店恢复营业

4月14日，在意大利罗马，一名清洁公司的工作人员准备给店铺消毒。 新华社发

新华社罗马4月14日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利14日说，当天意大利累计新冠确诊病例增至162488例，死亡病例增至21067例，治愈病例增至37130例。

博雷利在例行新闻发布会上说，意大利累计确诊病例比上一日增加2972例，死亡病例增加602例，治愈病例增加1695例。当天的累计病例增幅是一个月以来的最低值。

博雷利说，在现有患者中，73094人在居家隔离，28011人在医院接受普通治疗，3186人在重症监护室接受治疗。其中，重症病例比上一日减少74例，连续第十一天下降；在医院接受普通治疗的患者减少12人。

根据意大利政府新颁布的命令，从14日开始，部分商店获准恢复营业，其中包括出售婴幼儿用品的商店、宠物用品商店、书店、干洗店和电器商店等。这些商店必须遵守有关安全社交距离的规定，每天必须消毒至少两次，顾客需戴口罩和手套。

意大利全国医师联合会14日说，当天有1名医生去世，意大利在疫情中殉职的医生人数增至116人。来自意大利高等卫生研究院的数据显示，在此次疫情中，意大利有超过1.6万名医护人员感染，约占全部感染人数的十分之一。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情。为防止疫情进一步蔓延，该国从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利已两次延长“封城”措施，目前的“封城”措施将持续到5月3日。

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