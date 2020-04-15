新华社华盛顿4月14日电 财经观察：全球经济形势严峻凸显多边合作重要性

新华社记者许缘 高攀

国际货币基金组织（IMF）14日发布《世界经济展望报告》，预计新冠疫情冲击将导致今年全球经济萎缩3%，成为上世纪30年代大萧条以来最糟糕的经济衰退。明年全球经济能否大幅反弹将取决于各国能否加强多边合作、遏制疫情蔓延和推动疫情后的经济复苏。

大萧条以来最糟衰退

IMF在报告中说，基于全球多数国家疫情将在今年第二季度达到峰值、下半年消退的基准情景假设，2020年全球经济将萎缩3%，较1月份3.3%的增速预测大幅下调6.3个百分点。

报告预计今年发达经济体经济将萎缩6.1%，新兴市场和发展中经济体经济将萎缩1%。报告预计今年美国经济将萎缩5.9%，欧元区经济将萎缩7.5%，日本经济将萎缩5.2%。

IMF认为，如果新冠疫情在下半年消退，各国采取的政策措施有效防止企业大量破产、长期失业和系统性金融压力等问题出现，全球经济有望在2021年反弹至增长5.8%。但到2021年底，全球国内生产总值（GDP）仍将低于疫情暴发前预测的趋势水平。IMF预计，今明两年疫情对全球GDP累计造成的损失将达到约9万亿美元，超过日本和德国经济总量的总和。

此次疫情对全球经济的冲击也远超2008年国际金融危机。IMF数据显示，金融危机爆发后，2009年全球经济萎缩0.1%，但主要是发达经济体陷入衰退，新兴市场和发展中经济体仍保持增长。

冲击巨大不确定性强

IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特认为，此次新冠疫情导致的全球经济衰退与以往截然不同。一是冲击巨大，疫情及相关防控措施导致的产出损失可能远超金融危机；二是疫情冲击的持续时间和强度存在显著不确定性；三是通常在危机中决策者可通过刺激总需求推动经济活动回升，但这次很大程度上要依赖疫情防控的结果。

IMF在报告中指出，为遏制疫情蔓延，多数经济体采取了“隔离、区域封锁、社交疏离”等措施，这些举措限制了经济流动性，导致供应链中断和消费模式改变。经济活动“停摆”、收入下降、对病毒传染的担忧等令民众减少消费，也引发更多企业关门和裁员。疫情带来的经济冲击通过贸易和全球价值链扩散到贸易伙伴乃至全球。

IMF指出，2月中旬以来，受疫情影响全球金融市场情绪恶化，3月初油价暴跌更加剧市场人气下降，投资者紧急抛售风险资产，造成金融市场大幅波动。美联储、欧洲央行等主要经济体央行采取降息、扩大量化宽松政策等举措，并启动货币互换协议向市场注入流动性。尽管如此，疫情造成的金融环境显著收紧在短期内进一步抑制经济活动。

目前，全球疫情何时得到遏制仍存不确定性。如果今年疫情持续时间更长，IMF预计今年全球GDP将比基准情景预测低约3%；如果疫情延续到2021年，明年全球GDP将比基准情景预测低约8%。

多边合作至关重要

戈皮纳特指出，上世纪30年代全球经济面临大规模危机时，缺乏多边机构的“最后贷款人”导致一些国家采取徒劳的重商主义政策、争抢国际流动性，造成全球经济衰退进一步恶化。而当前危机的一个关键区别是，全球已建立起以IMF为核心的强劲金融安全网，并积极帮助脆弱国家。在这过程中，多边合作重要性凸显。

首先，强有力的多边合作对于抑制疫情蔓延至关重要。IMF认为，为那些卫生保健系统薄弱和财政拮据的国家提供援助，将有效遏制疫情在全球范围内蔓延。

其次，多边合作对全球经济恢复健康至关重要。IMF指出，为避免全球化进程和经济复苏受到损害，全球需要加强合作助力经济恢复健康。国际社会为部分新兴市场和发展中经济体提供资金援助，双边债权人和国际金融机构应为其提供优惠融资和债务减免。

再有，多边合作对全球防范新风险至关重要。IMF认为，未来，为防止类似疫情和经济危机再次发生，各经济体有必要构建个人防护设备的全球性储备系统，并建立不设有贸易壁垒限制的基本供应协议，加强全球范围内的公共卫生与安全。

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