中阿各界人士追思中国泰斗级阿拉伯文学研究与翻译家仲跻昆

仲跻昆教授

人民网北京4月15日电（王晶、曾书柔、瓦利德、法伊萨）2020年4月13日，中国翻译界最高奖——翻译文化终身成就奖获得者、著名阿拉伯文学研究与翻译家仲跻昆教授在京逝世，享年82岁。他生前编著的《阿拉伯现代文学史》、《阿拉伯文学通史》、《阿拉伯古代文学史》等作品，填补了我国在阿拉伯文学史领域的空白。2011年，他获得阿联酋“谢赫扎耶德图书奖之年度文化人物奖”，成为第一个获得该奖项的中国学者。仲跻昆教授是我国杰出的阿拉伯文学研究者，是一位翻译大家，为中阿文化友好交流做出了卓越贡献。

仲跻昆教授将他的一生献给了他最爱的阿拉伯语文学研究与翻译事业。他的夫人刘光敏透露，仲教授临终前还一直念念不忘他的文学研究和教育工作，希望能把他的著作《阿拉伯文学通史》中的所有阿拉伯诗文配上原文，方便老师和同学们阅读、引用。

巨匠的逝去令众多国内阿拉伯语学者及中阿友好人士深感心痛，在接受人民网记者的采访中，他们纷纷表达对仲跻昆教授的追思之情。

2019年 12月12日，仲跻昆教授（右四）与张洪仪教授（右二）、薛庆国教授（左一）等共同出席在京举行的庆祝世界阿拉伯语日活动。活动中，仲跻昆朗诵了阿塔希叶的长诗。这也是他最后一次公开发言。

北京第二外国语学院中东学院教授张洪仪：仲老师走了，这阿语圈里天大的事儿让人的心总是难以平静。他一生辛勤教学、翻译、研究，凭着对阿拉伯语的热爱、对事业的执着，几十年如一日，直到生命的最后一刻。在此我们寄语仲老师的爱妻刘光敏老师，请节哀顺变，我们的爱将温暖您的心。同时希望我等晚辈以仲老师为榜样，永远怀念他，学习他，让他的精神在阿语学子中世代相传。

2019年，葛铁鹰教授与仲跻昆教授于北京国际图书博览会留影。

对外经济贸易大学教授、中国作家协会会员葛铁鹰：获悉仲跻昆先生逝世的消息，心中十分悲痛。仲跻昆先生是中国翻译界泰斗级人物，是中国阿拉伯语学界公认的旗手，是中国阿拉伯文学研究领域第一人。同时仲先生也是一位中阿文化交流的辛勤使者，在阿拉伯国家学术界享有很高声望。对我个人而言，仲先生既是一位德高望重的师长，也是一位让我受教无穷的忘年之交。他深厚的学养，率真的秉性，优美的文笔，幽默的谈吐，无不给我留下极深的印象。在我心目中，仲先生是一位具有文人情怀和诗人气质的纯粹的知识分子。他酷爱诗歌，记得去年与他最后一次餐聚时，他还把自己翻译的诗篇用中阿两种语言朗诵给大家听。仲先生的音容笑貌，在我这个他还算喜欢的晚学的脑海中，就定格在了那一刻。这样也好，就让这样的回忆伴随我一生。仲跻昆先生没有离开我们，他只是带着他的诗歌去了远方。

仲跻昆教授（图片由付志明提供）

北京大学外国语学院副院长付志明教授：仲跻昆老师走了。从18岁进入北京大学阿拉伯语专业学习，到82岁仙逝，从一个行动敏捷的青年小伙到需要助听器的八旬老者，岁月并没有磨灭仲老师对阿拉伯文学的追求和热爱，反而愈发感受到来自仲老师内心深处对阿拉伯文学的执着追求。病榻上的仲老师还梦想出院后，开一个阿拉伯诗歌朗诵会，众多人围拢在他的周围，欣赏他朗诵的阿拉伯诗歌。他不断说，“我是爱阿拉伯的，我是爱阿拉伯诗歌的”。

仲老师是执着的，他执着于加强中国阿拉伯文学的研究，如何让这个世界文化的明珠在中国发光，如何用阿拉伯语，原汁原味地传递阿拉伯文化的美。

仲老师是浪漫的，他的浪漫表现在他对阿拉伯诗歌的翻译中，他的浪漫体现在他和师母浪漫的爱情中。住院期间，仲老师每天要师母通过短信传递消息，师母说，电视上不是都有吗？仲老师说，你的短信是有温度的!!!

仲老师是幸福的，有他热爱的阿拉伯文学相伴，有热爱他的学生的问候，更有与之相伴60余载的师母的守候。

仲老师走了，世间再难见优美的《泪与笑》，愿仲老师天堂之中与阿拉伯诗歌永远相伴。

仲跻昆（左一）与巴勒斯坦前领导人阿拉法特（右一）合影 （图片由罗林提供）

仲跻昆教授（图片由罗林提供）

教育部外语指导委员会阿拉伯语分委员会主任委员罗林教授：去年10月13日，在北大见到仲老师，当时他精神很好，只是耳背，但我说的，他都回答得很准确，当时约好年后就去家里看他。35年的师生情，我人生的每一次成长，都有仲老师的关心和指点，没想到竟成永别。今天（13日）上午听到噩耗，一直没缓过神来，眼前是他高大的背影，孤独地走向他诗的王国了。正如他翻译的祖海尔诗句：如果人们的称颂会使人流芳百世，那么你一定会在世上永生不死......

林丰民教授与仲跻昆教授夫妇2019年留影（图片由林丰民提供）

北京大学阿拉伯语系主任林丰民教授：我有幸师从仲跻昆老师。他常常教诲我说：“板凳甘坐十年冷”。仲老师不仅是这么说的，也是这么做的。犹记得我刚进入北大的时候，仲老师担任阿拉伯语教研室主任兼任希伯来语教研室主任，但是为了学术研究工作，他第二年毅然决然地辞去了教研室主任的职务，埋头于阿拉伯文学的翻译与研究。那时候我还不能理解，如今我自己担任系主任的工作，特别能够理解导师当年的选择。读书、翻译、研究、写作，构成了他生活的主旋律。读书、写作是寂寞的，但也唯有在寂寞的学习中才能静心于读书和思考。

2009年，薛庆国（左二）与仲跻昆（中）在阿拉伯诗人阿多尼斯北京之行诗歌会上（图片由薛庆国提供）

北京外国语大学教授薛庆国：仲跻昆教授是我国阿拉伯文学、文化研究领域的擎旗者。他留下的丰富的著译作品，极大地促进了中国人民对阿拉伯文化、文学的了解，也为中国的阿拉伯文学研究事业奠定了坚实基础。他对学术研究的热爱，对阿拉伯人民的深厚感情，对晚辈后学的关爱和提携，乃至他率真、宽厚、谦逊的人格魅力，都深深影响了我们几代同业学人。他的去世，是我国阿拉伯文化、文学研究事业的重大损失，也是中阿友好事业的重大损失。他的道德文章、音容笑貌，都将长留我们心中，并激励我们接续学脉，传承薪火，沿着老一辈学者开创的学术之路、授业之路、中阿友好之路，义无反顾地走下去。

仲跻昆教授与比来勒教授（图片由比来勒提供）

黎巴嫩大学现代语言学教授比来勒·阿卜杜·阿勒海蒂：惊悉中国杰出的阿拉伯语专家仲跻昆教授于13日清晨逝世，我深感悲痛。我一直关心中国，以及中国人与阿拉伯人之间是如何相互看待，因此，我对描写阿拉伯世界的中国作家非常关注，其中就包括仲跻昆。2016年，我参加了在华举办的首届中国－黎巴嫩翻译研讨会，其间我有幸与仲跻昆结识。他的翻译、文学作品及活动都非常吸引我。通过阅读他对阿拉伯文学作品的翻译，并将其译本与阿语原文作对比，我时常都能从中汲取新的知识。因为他的翻译不仅仅是语言的转换，还蕴含着独到的观点。我也经常阅读他在社交媒体上分享的文章和翻译作品。仲跻昆深爱中国，也热爱阿拉伯文化。他的逝去是中国的损失，同样也是阿拉伯人的损失。斯人已逝，其著作永存，供世人缅怀。

阿卜杜克里木·杰迪曾为仲跻昆教授生前选译的《阿拉伯古诗100首》录制朗诵音频

仲跻昆教授巴勒斯坦籍好友阿卜杜克里木·杰迪：上世纪八十年代，在北大求学期间，我有幸与仲跻昆结识。仲跻昆是阿拉伯语研究与文学的巨匠，他用生动优美的翻译，将众多阿拉伯文学瑰宝和经典诗歌译介给中国读者，受到世人敬仰和赞颂。我亲爱的伟大的朋友，去年十月，我才去探望了病中的你，当时你良好的精神状态令我稍稍宽了心……如今，你已平静地离我们而去，你的音容笑貌将永远定格在我们的记忆里。

仲跻昆与萨法里尼2018年在北京某活动现场留影（图片由萨法里尼提供）

巴勒斯坦前驻华大使萨法里尼：仲跻昆于我而言，是良师，是益友，是多年的好伙伴…… 他并未真的离开，而是用他的遗著永远陪伴我们。亲爱的朋友，对你的敬仰和思念之情无以言表，你在我们阿拉伯朋友们心中永垂不朽。

生与死

要活得尊严，死得光荣，

在战旗下，在枪丛中！

让熠熠闪光的枪尖

解除一切仇恨和愤怒！

活，不能庸庸碌碌苟活在世，

死，不能窝窝囊囊不为人知。

纵然在地狱也要去追求荣誉，

即使在天堂也不能忍辱受屈！

你若不惜生命去追求荣耀

你若不惜生命去追求荣耀，

那就应当把星星当作目标。

因为碌碌无为或建功立业，

到头来死都是一样的味道。

谨以仲跻昆教授生前最喜爱的两首关于生死的诗歌为他送别，先生一路走好！

(责编：燕勐、杨牧)