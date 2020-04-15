补壹刀：擦亮眼，和我们激烈对骂的可不是“泰国网友”！

执笔/李小飞刀

中国与泰国网友因“台独”和“辱华”隔空骂战了？

近来包括Taiwan、China、Stay With Bright、nnevvy等相关热词登上泰国推特热门趋势，nnevvy甚至一度冲上推特世界频道热门趋势榜第一。

事情起因于近来在中泰两国热播的电视剧《假偶天成》男主角Bright，在推特上转发了一个疑似支持“港独”的帖子，在被中国粉丝指出后，Bright立刻公开致歉，并删除了转帖。

随后，又有网友发现Bright的女友New在IG的个人主页上照片下方的一段对话，隐约纠正男友自己是个中国女孩的说法，称自己是台湾女孩。

而在男友为“港独”帖道歉并删帖之后几分钟，New又转发了一则谣言贴称，“武汉病毒实验室拥有1500种物种，包括中国研究人员用来测试疫苗的蝙蝠。当疫情爆发后，中国非但没有让外国对自己的实验室是否存在病毒泄露进行调查，反而大声怪罪美国将病毒带到了武汉。”

中国国内关注Bright和泰剧的粉丝们发现New的谣言贴之后，就自发到Bright和New的社交媒体账户下留言提醒他们纠正。

Bright既不是政治人物也并非泰国具有很大社会影响力的一线明星，泰剧在中国虽然有不少爱好者但粉丝群算不上非常庞大，Bright事件在中国的社交媒体上并没有引发更大规模的讨论。

然而吊诡的是，在泰国社交媒体上，“中”“泰”网友的骂战迅速升级，从原先的要求粉丝道歉上升到台湾、香港问题再到新冠肺炎责任论问题最后上升到对对方国家的侮辱。包括泰国国家旅游局在内的一些泰国官方微博账号被恶意留言攻击，被迫关闭评论。

然而，在电脑屏幕前主导这场所谓骂战的“网友”，真的是“中”“泰”网友吗？

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首先是有网友发现，有新注册微博账户炫耀自己“带队攻占了泰国旅游局微博”，还嘲笑一些爱国网友是“蛆”。熟悉补壹刀文章的朋友知道，刀哥曾经有文章揭露“连登”“品葱”等势力渗透国内社交媒体的几大特点就有：购买新注册账号、在官方账号下刷留言带节奏以及有恃无恐的炫耀“战果”。

还有网友发现，在泰国的社交媒体上，同样有大量新注册账户加入骂战。

同时，对连中日韩都经常混淆的泰国民间来说，这些账号所发的辱华内容又过于“精准”了，显然对中国网络语言、生态和一些流行内容很熟悉。

有些使用泰语的账户公然侮辱泰国王室，突破了泰国社会公认的底线，要知道对王室不敬在泰国是写入刑法的重罪，不但原贴会遭删除，发帖人还要面临刑事追责。

还有些参与骂战，用户名是泰语的账号甚至连繁体字都赖得转换了，直接把“台独”和“港独”语言发了上来，获得大量在台湾账号转发。

在“港独”“台独”分子聚集的论坛“连登”上，有人专门发帖叫嚣吸取“经验”、打赢“国际文宣战”。

“大台”们不失时机地跟上引导指挥，“港独”分子黄之锋连发数条推特支持“泰国网友”的反华言论，而自由时报也跳出来为骂战煽风点火。

而这些境外势力所指责的所谓国内“小粉红”如“帝吧”再次出征参与骂战说法，据刀哥了解和掌握的情况：“帝吧”至始至终没有参与骂战，并一直在呼吁网友冷静，珍惜中泰关系，不要被受一些来路不明账号所煽动，还对这些账号做了揭露。

所有迹象和证据都指向：所谓中泰骂战背后，有台湾网军和“港独”势力的影子。有网友戏称，表面是中泰骂战，其实是很多“假泰国人”坐在电脑屏幕前，是台湾网军试图在挑动大陆网友与他们“对垒”。

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有知情人士向刀哥透露，台湾网军近来非常活跃，大有把“绿色恐怖”推向全世界之势，先是用种族主义污言秽语攻击世卫组织总干事长谭德赛，又围攻新加坡总理夫人何晶，满世界忙着造谣中伤。

他们主要可以分为两拨，一拨是所谓“散兵游勇”，是一些受民进党当局仇中反中宣传影响，观点比较偏激的网友，他们的特点是逢中必反，凡是网络世界中与中国大陆的人和事有关的，对华表示友好的，他们都要极尽攻击霸凌挑唆抹黑之能事，可以说是自觉不自觉地配合了民进党当局的宣传。

还有一拨是民进党当局豢养的“网络打手”，即网军，他们受一个原先号称“无政府主义”、后被民进党延揽的变性人唐凤领导，在网络空间中制造假新闻、挑动极端情绪、释放虚假宣传、制造各种话题，打击民进党的政治对手，攻击中国大陆。由于台湾“农委会”曾花费1450万台币找一些网络宣传手给农业政策作宣传推广，民进党网军也被台湾人民戏称为1450网军。今年台湾地区领导人选举后，国民党曾揭露1450网军前期被大量安排到韩国瑜的支持者“韩粉”当中打探消息制造舆论，到韩国瑜败选后又浮出水面欢呼胜利，据说人数有10万之众。

有消息人士告诉刀哥，Bright事件一开始，就已被台湾网军中负责新闻监测的人员发现，依靠民进党当局的资助和支持，这些网军具备了较高水准，他们大量注册新账号，制作、转发漫画、图片及视频，推动相关话题上热门趋势，抢占舆论高地，在两国网民间制造对立，企图撕裂中国大陆与泰国、东南亚甚至整个外部世界的关系。

有中泰关系专家告诉刀哥，泰国甚至整个东南亚社会对东亚国家政治社会的情况都谈不上很了解，一般老百姓对“大陆”“台湾”“香港”这几个概念基本厘不清。同时，台湾地区曾与东南亚有一段接触史。这两个方面，都是大陆民众需要予以充分了解与理解的。

2016年，黄之锋曾于出席曼谷运动40周年纪念活动时被拒绝入境。黄所代表的势力与泰国反对派的勾连有着更深远的背景。近年来，相对于传统政党及军方势力，一些青年势力以反对派的姿态崛起，依靠网络意见领袖与网络舆论扩大影响力，“废青”和台湾网军的舆论战“文宣”经验是他们迫切需要的，而对黄之锋和台湾网军来说，输出“革命经验”，在网络上制造“反华包围圈”，也符合他们的路线，两者可谓一拍即合。

去年10月，黄之锋与泰国反对党“新未来党”领袖节郎勒吉见面，引起泰国军方警惕，泰陆军总司令阿批拉将军间接批评节郎勒吉与黄的会晤，指责反对派行为不当。

中泰两国是全面战略合作伙伴关系，疫情期间，泰国首先向中国捐助了防疫物资，中国随后也做了回馈，在援泰物资箱子上，用中泰双语写着“中泰一家亲”。中泰关系不应被一些别有用心的势力挑拨，也不会被挑拨。

(责编：燕勐、刘洁妍)