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英国：疫情峰期未过　限制措施仍将持续

2020年04月15日09:09  来源：新华网
 

　　代理主持英国政府工作的外交大臣多米尼克·拉布13日说，英国还没有度过新冠病毒疫情“高峰期”，政府不打算对限制措施作任何改变。

　　【不作改动】

　　拉布在每日记者会上说：“我们不准备对现行措施作任何改变。直到我们有信心毫无风险地作改动之前，我们都不会。”

　　拉布说，英国采取的措施正在发挥作用，带来一些“积极”迹象，但“如果过早放松，会有第二波（暴发）风险”。

　　英国政府3月23日宣布全国“封城”三周，禁止民众非必要外出，关闭学校和大部分商铺。拉布4月13日要求民众继续遵守居家规定。政府最迟16日决定是否延长限制措施。

　　《泰晤士报》13日报道，拉布打算将限制措施至少延长至5月7日。

　　这家媒体报道，10名内阁大臣以经济影响为由，主张5月放松限制措施。持这一主张的大臣不及内阁成员数一半。拉布说，就抗疫议题，内阁“团结一致”。

　　受首相鲍里斯·约翰逊委托，拉布4月6日起主持政府工作。约翰逊3月下旬确诊感染新冠病毒，4月5日就医，次日进入重症监护病房，现已出院，在首相乡村官邸契克斯别墅康复。

　　约翰逊的发言人13日说，约翰逊“专心康复，目前不承担政府工作”。

　　【峰期未过】

　　英国卫生部13日发布的数据显示，英国累计确诊新冠病例8.8万余例，其中11329例死亡。死亡病例较前一天增加717例。

　　英国政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯当天说，英国死亡新冠病例数今后两到三周可能还会上升，直至达到稳定水平，然后下降。

　　他说，官方统计的死亡病例来自医院，“不幸的是，有不少人在医院以外死亡”。

　　英国政府当天通报，92家养老院过去24小时报告新冠病例。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、刘洁妍)
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