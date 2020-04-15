桑德斯正式“背书”拜登

美国联邦参议员伯尼·桑德斯继上周放弃竞选民主党总统候选人，13日正式“背书”前对手乔·拜登。桑德斯说，民主党现在有必要团结一致，争取在11月总统选举中打败竞选连任的共和党籍总统唐纳德·特朗普。

【团结对“外”】

法新社报道，桑德斯和拜登这两名年过七旬的政坛老将过去一年为争夺民主党总统候选人提名互不相让，13日却在拜登主持的一场视频直播中“同框”。

受新冠病毒疫情影响，绝大部分选举相关现场活动暂停，两人当天在各自家中通过视频连线向公众发言。

桑德斯呼吁所有美国人，无论来自民主党、独立党派还是共和党，共同支持拜登竞选。他支持拜登成为民主党总统候选人，因为“我们所有人必须团结协作”，打败“美国现代历史上最危险的总统”。

这是桑德斯第二次竞选总统，但姿态与四年前迥然不同，当时他即便已输掉民主党总统候选人提名之争，也迟迟没有宣布支持对手希拉里·克林顿。一些分析人士说，桑德斯的“迟疑”凸显党内分歧，对民主党选情颇具破坏性。

桑德斯8日宣布停止竞选，让拜登获得民主党总统候选人提名基本“板上钉钉”。拜登对收获“背书”表达感谢，称赞桑德斯“一直发出呼吁建设更公平、公正美国的最强音”，“把打败唐纳德·特朗普置于一切事务之上”。

【融合议程？】

前副总统拜登已是第三次竞选总统。他宣布将与桑德斯联合创建多个政策工作组，处理气候变化、医疗保险、经济公平和高等院校学费等议题。就这些议题，两人先前立场有差异，拜登属“温和派”，桑德斯属“进步派”。

特朗普的竞选连任团队趁机嘲讽拜登“不得不接受桑德斯的大部分政治议程”，称没有人会像选民支持特朗普那样，愿意克服一切阻碍投票支持拜登。

新冠疫情暴发后，特朗普的应对策略虽然受到多方批评，但他的民意支持率不降反升。不过，美国“清晰政治”网站本月清点的多项民调显示，在“拜登对战特朗普”的总统选举预设场景中，拜登的平均民意支持率领先特朗普5.9个百分点。

在桑德斯“背书”拜登同一天，美国中西部威斯康星州的民主党总统预选结果逐步揭晓，拜登预计将轻松获胜。桑德斯在康州预选结束投票的第二天宣布退选。

受疫情影响，不少州决定推后举行预选，但威斯康星州7日按照预定日程举行选举。路透社报道，大批民众甘冒风险、不顾“居家令”赴现场投票，多处投票站出现排队“长龙”。缺席选票数量同时激增。缺席选票最迟寄到日期为当地时间13日下午4时，初步计票结果也将于当天发布。（海洋）（新华社专特稿）

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