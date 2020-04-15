外交部：东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议达成三方面共识

新华社北京4月14日电（记者伍岳）外交部亚洲司司长吴江浩14日在东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议会后举行的媒体吹风会上表示，此次会议各方在遏制疫情扩散蔓延、提高公共卫生治理水平、推动东亚尽快恢复经济发展三个方面达成共识，中方对会议取得的成果感到满意。

他说，此次会议，各方同意继续分享信息，交流经验，加强药物和疫苗研发合作，相互提供技术支持，确保药物和医疗物资的供应，加强人力资源开发合作。各方同意探讨从中国-东盟（10+1）合作基金和10+3合作基金中划拨一部分资金作为特别基金，支持东盟国家应对疫情。各方一致同意要避免污名化和歧视性的做法，将与世界卫生组织和国际社会密切合作，共同维护全球公共卫生安全。

据吴江浩介绍，各方一致认为应该充分考虑东亚地区多样性突出、发展水平差异较大的实际情况，强化10+3和东盟现有机制在预防、监测和共同应对公共卫生威胁方面的作用。针对这次疫情暴露出来的储备不足问题，各方同意探讨建立重要医疗物资储备机制。

他说，各方一致同意，致力于降低疫情对经济社会的影响，维护必要的经贸合作与人员往来，保持贸易投资往来和适度开放，保持供应链畅通，制定疫后经济复苏计划，采取包括财政刺激政策在内的积极举措，促进经济增长，加大对中小企业和困难群体的支持，警惕潜在的金融风险。各方欢迎世界银行、亚洲开发银行和亚洲基础设施投资银行等多边金融机构采取行动，为应对疫情、抵御风险提供资金支持。

吴江浩说，与会各国领导人一致认为在应对疫情的关键时刻举行这次会议正当其时、非常重要，10+3国家需要加强合作，共同抗击疫情，同时需要保持产业链供应链畅通，努力恢复经济社会发展。

他表示，此次会议的成功举行具有强化合作意识、提振合作信心、明确合作方向三方面重要意义，不仅着眼于共同有效防控疫情，也对以后的区域经济合作作出规划。

“中方对会议取得的成果感到满意，愿与各方保持密切合作，积极落实这次会议达成的共识，采取切实有效行动早日共同战胜疫情、提高公共卫生水平、恢复地区经济活力。”吴江浩说。

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