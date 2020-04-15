恢复常态化运营后首趟中欧班列（武汉）抵达德国杜伊斯堡

接车仪式现场

人民网柏林4月14日电（记者 花放）14日，德国北莱茵—威斯特法伦州（北威州）杜伊斯堡港货运场站迎来10多天前从武汉始发的X8015/6次中欧班列。这是自疫情防控以来，从武汉开出的首趟中欧班列，X8015/6次班列装载的近九成货物为武汉企业生产，主要包括支援欧洲各国的新冠疫情防控用品、匈塞铁路建设物资、出口汽车零配件等。此后，随车货物还将继续分拨至德国其他地区以及法国、匈牙利、捷克、波兰等国。

作为共建“一带一路”倡议的重要载体，中欧班列已经成为了世界运输体系的重要组成部分。在多方努力下，即使在抗疫期间中欧班列也总体呈现平稳增长的趋势，重庆与德国杜伊斯堡之间的中欧班列（渝新欧）一直保持着不间断开行。中国邮政还与重庆方面一起努力，将原本计划通过北京、上海、深圳三大国际互换局以空运方式寄出的邮件改道重庆，利用中欧班列（渝新欧）进行紧急疏运。

受新冠肺炎疫情影响，当前国际运输渠道大幅缩减。特别是进入3月以来，欧洲各国疫情形势严峻，很多行业陷入停滞，经济下行压力明显加大。在此紧要关头，中欧班列跑出“加速度”，既有利于为国际抗疫救援物资搭建绿色通道，也有助于降低疫情对中欧供应链、产业链合作带来的冲击和影响。

中国驻杜塞尔多夫总领事冯海阳告诉记者，中欧班列（武汉）恢复常态化运营，是中国新冠肺炎疫情防控工作取得重大胜利的真实写照，彰显了中国有序推动企业复工复产、稳定和畅通全球供应链产业链的坚实步履。在当前欧洲和德国新冠肺炎疫情持续蔓延情势下，武汉战“疫”后开出的首趟中欧班列就满载着欧洲和德国抗击疫情所需的医疗、生产物资，也让中国愿与欧洲和德国守望相助、共克时艰的精神熠熠生辉。

北威州交通部长于斯特出席了接车仪式，他表示，非常感谢来自武汉的中欧班列恢复开行，再次来到杜伊斯堡，这是中欧班列（武汉）恢复常态化运营的重要象征。目前，德国人民正遭受新冠肺炎疫情带来的困难，同样需要积极稳妥地恢复常态。通过铁路从中国运输来的物资，特别是医疗物资意义重大。

中欧班列在中国抗疫期间的担当和创新，彰显了中欧班列作为国际物流大通道的稳定性和应急处理能力，也向国际社会传递出中国抗击疫情的强大决心和执行力。

武汉与杜伊斯堡于1982年结为友好城市，是中德之间第一对友城关系，乘着“一带一路”倡议的东风，穿梭于武汉与杜伊斯堡之间的中欧班列（武汉）将两座城市的关系再次拉近。中国疫情暴发之时，杜伊斯堡作为武汉的友好城市，率先向中国捐赠防疫物品。此次，市长林克又特意为中欧班列的抵达向中国驻杜塞尔多夫总领事馆发来贺信，他还表示，杜伊斯堡正在为彻底战胜新冠肺炎疫情而艰苦努力，中欧班列的常态化开行对此大有益处。

杜伊斯堡港是世界最大内河港，也是欧洲最重要的货物集散高地之一。近年来，该港以中欧班列为重点，大力发展中国业务，已成为中欧班列在欧洲线路最广、班次最多、运量和货值最大的重要节点。

杜伊斯堡港务集团董事长斯塔克指出，杜伊斯堡同武汉在物流领域合作广泛深入、互利共赢。中欧班列（武汉）恢复常态化运营不仅大大缩短了货运运输时间，提高运输效率，也有利于进一步推动双方在物流领域的合作、促进双方经济的发展。特别是新冠肺炎疫情在北威州持续蔓的形势下，中欧班列（武汉）恢复常态化开行也为北威州从中国运输大批量防疫物资提供了便利。

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