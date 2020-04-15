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特朗普宣布暂停对世卫组织拨款 美媒称其试图转移责任

2020年04月15日08:18  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿4月14日电（记者 张梦旭）美国总统特朗普4月14日在白宫新冠疫情简报会上宣布，他已指示美国政府暂停向世界卫生组织（WHO）拨款，称WHO在处理新冠疫情上不力，导致疫情在全球大暴发。

特朗普表示，美国政府非常关注对WHO的资助是否起到了效果。美国政府正在推动一项针对世卫组织的调查，涵盖WHO“是否严重管理不当以及在掩盖新冠病毒传播方面所扮演的角色”。在调查期间暂停对WHO提供拨款。

美国有线电视新闻网评论说，特朗普宣布这一消息之际，世界正处于数十年来最严重的传染病大流行之中，他愤怒地回应美国媒体对其抗疫不力的指责。美国媒体最近纷纷质疑，特朗普是对疫情危机轻描淡写，还是忽视了疫情严重性的相关警告。在这样的质疑声中，特朗普试图把责任推到其他地方，包括世界卫生组织和新闻媒体。特朗普决定停止资助世界卫生组织，遵循的是对国际组织的一种怀疑模式，这早在新冠病毒大流行之前就开始了。特朗普质疑美国对联合国提供的资金，退出全球气候协议，并痛斥世界贸易组织，声称所有这些机制都是在剥削美国。

美国参议院外交关系委员会委员、来自康涅狄格州的民主党参议员墨菲14日说，特朗普正在试图转移自身责任。他说:“现在白宫和他们的盟友正在努力寻找替罪羊，为总统在疫情早期阶段犯下的致命错误开脱。”

《纽约时报》评论说，特朗普试图转移责任，但他并没有解释为什么美国政府无所作为，也没有回应他在1月31日宣布对中国的旅行限制后，到3月13日宣布进入国家紧急状态之间，白宫做了哪些努力。 

(责编：崔越、杨牧)
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