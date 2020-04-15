欧亚经济联盟联合声明呼吁国际社会团结合作应对疫情

人民网莫斯科4月14日电（记者 张光政）欧亚经济联盟最高权力机构欧亚经济委员会最高理事会14日召开视频会议，讨论各成员国共同采取行动阻止新冠病毒疫情蔓延和维护社会经济稳定的问题。俄罗斯总统普京、白俄罗斯总统卢卡申科、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫、亚美尼亚总理帕希尼扬也出席了会议。会议讨论通过了联合声明。

与会各国领导人在联合声明中表示，决心共同努力应对新冠肺炎大流行这一共同威胁，以消除其消极后果，坚持各成员国的一体化合作和经济发展，确保各成员国社会及宏观经济稳定，维持商业及投资活动。

联合声明中表示，坚信抗击新冠肺炎大流行的斗争不应导致现有合作关系的断绝、国际贸易的中断或投资活动的中止。呼吁所有国家支持国际合作，建立信任，制止武装冲突、贸易战、单方面金融及经济制裁，严格遵守国际法准则。

各成员国在联合声明中主张国际社会团结起来，稳定世界经济，维护对社会具有重要意义的商品、食品、医疗设备、药品以及个人医用防护装备等自由流通的原则。

联合声明中称，各成员国采取的行动和系统性措施旨在减轻新冠肺炎大流行对各自经济的影响，并确保共同经济空间的运作。

声明认为，抗击新冠肺炎大流行在世界各地造成的限制是一项强制措施，将随着对人类生命和健康的威胁的消除而取消。为应对新冠肺炎大流行蔓延，各成员国的目标是继续相互提供必要的援助，加强卫生系统，在开发预防、诊断和治疗感染的手段方面进行联合研究等。

联合声明中还表示，欧亚经济联盟各成员国政府、中央银行和欧亚经济委员会应采取协调措施，防止新冠病毒蔓延，加强彼此之间的经济合作，维护包括粮食市场在内的国内市场的稳定，并支持各成员国公民和企业克服新冠肺炎大流行的消极后果。

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