俄罗斯国家杜马立法将9月3日列为军事荣誉日

人民网莫斯科4月15日电（记者 张光政）俄罗斯国家杜马（议会下院）4月14日三读通过一项法案，建议将“9月3日——第二次世界大战的结束日”设立为“俄罗斯的军事荣誉日”，把“9月2日——第二次世界大战的结束日”这一纪念日取消。

俄国家杜马官方网站14日发布的新闻公告称，这一法案是以俄罗斯国家杜马国防委员会主席弗拉基米尔·沙马诺夫为首的一些议员提出的。沙马诺夫说，第二次世界大战是人类历史上最血腥的，而苏联武器取得对“法西斯瘟疫”的胜利，不仅在俄罗斯的历史上、也在全人类的历史上发挥过决定性的作用。

按照解释性说明，制定该法案是为了“巩固历史基础和爱国主义传统，为第二次世界大战的胜利者保留历史正义，永远纪念那些为保卫祖国而牺牲的人们”。俄罗斯国家杜马国防委员会认为，新的提法“象征着由战时状态向和平、寻求和解与合作之路的过渡”。

俄罗斯1995年3月13日出台的《俄罗斯的军事荣誉日及纪念日法》规定：设立俄罗斯的军事荣誉日是为了“纪念在本国历史上发挥过决定性作用的俄罗斯军队的光荣的胜利”，而“设立祖国历史上的纪念日与国家及社会生活中那些最重大的历史事件有关”。在法定的军事荣誉日里，俄联邦武装力量及其他部队举行隆重的活动。在法定的纪念日里，可以按照国家机关和社会团体的倡议举行公开的活动。

多年以来，俄罗斯只是将9月2日作为第二次世界大战结束的纪念日。俄国家杜马此次立法，引起当地舆论猜测。有的媒体认为这种变更不合常理，因为日本军国主义势力在美国密苏里号战列舰上签署投降书是1945年9月2日，而不是9月3日。不过，据莫斯科共青团员报网站报道，立过战功的老战士、退役上校列奥尼德·梅德韦德科在接受采访时分析认为，由于新冠肺炎疫情蔓延，原定于5月9日举行的反法西斯战争胜利75周年的阅兵式可能推迟举行，最合适的日期是9月3日——战胜希特勒德国的盟国日本军国主义的日子，也是纪念第二次世界大战结束的日子。

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