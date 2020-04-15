患难见真情 共同抗疫情

2020年，新冠肺炎疫情蔓延全球。驻守在众多非洲国家的中国医疗队、近千名医护工作者，坚守岗位，积极协助驻在国卫生部门和机构增强疫情防控能力。截至4月2日，中国援非医疗队已开展各类疫情防控培训和健康活动250场，培训1万多人，以实际行动诠释“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的中国医疗队精神

提早行动

讲述人：

第十七批援津巴布韦医疗队队长 江志超

威尔金斯医院升级改造已经完成。医疗队在一天时间内就参照国内防控经验确定了重症监护病房（ICU）改造、药品及防护设施方案。全体队员已做好随时到临床一线抗击疫情的准备

为做好疫情防控工作，中国援津巴布韦医疗队第一时间清点驻地相关防护物资及药品，采购一次性医用口罩、消毒液、体温计等物资，制订医疗队驻地特殊时期健康咨询流程、驻地疫情防控预案等。队员还先后接受国家卫健委和湖南省卫健委7次新冠肺炎远程培训。

3月，当南非的新冠肺炎确诊病例日渐增多时，津巴布韦也意识到疫情的严重性。3月20日，津官方宣布第一例新冠肺炎确诊病例。30日，总统姆南加古瓦宣布封国21天。在津卫生部邀请下，3月中旬，援津医疗队副队长江远东前往哈拉雷、卡多马等地，给当地卫生部门管理人员和医务人员进行3次培训，重点介绍预防措施及必要性、最新的中国新冠肺炎诊疗和防控方案，同时指导民众正确对待疫情，消除恐慌。培训课上，津方无论官员还是医生都认真做笔记，提出许多问题。

参加培训的医生迟纳奇在专门收治新冠肺炎患者的威尔金斯医院工作。他说，培训为我们提供了丰富的知识和经验，有助于我们在收治病人过程中保护自己和患者。津卫生部流行病学与疾控中心主任艾萨克·皮里是援津医疗队的老朋友。他说：“医疗队的疫情防控培训，每次都有100多人参会。培训为我们从国家层次来组织、推动疫情防控提供了许多可借鉴之处，这正是我们所需要的。”

为在津华侨华人做好服务是我们援外医疗队的职责之一。我们在华侨华人微信群及时转发国内权威部门发布的各类疫情防护知识，在使馆平台发布疫情防护倡议书，并在津巴布韦华人网平台不定期发布疫情防控知识。3月上旬，作为队里唯一的中医科医师，我根据国家新冠肺炎防控和诊疗方案，结合当地气候与饮食习惯，给在津中方机构人员和华侨华人开了两个预防疫情的中药方。

3月13日，中国驻津巴布韦大使馆和津华侨华人安保联防会、津安公司等在津中企，决定资助津方新冠肺炎定点收治医院升级改造、向津方捐赠防护物资及药品、增设临时救治点。医疗队在一天时间内就参照国内防控经验，并经湖南省卫健委领导专家指导，确定重症监护病房（ICU）改造、药品及防护设施方案。负责增设临时救治点的创伤中心院长索兰奇说：“开始我们还担心人员不足、经验不够。现在好了，有中国医疗队给我们的指导培训，医院一定能为津巴布韦疫情防控作出贡献，救治更多新冠肺炎患者。”

现阶段，威尔金斯医院升级改造已经完成，新增的临时救治点正在紧锣密鼓地建设，我驻津巴布韦大使馆和当地华商会紧急采购的呼吸机等医用设备正在运往津巴布韦途中。全体队员们已做好随时到临床一线抗击疫情的准备。

未雨绸缪

讲述人：

第十四批援莱索托医疗队队长左伟、队员林旭

根据医疗队的建议，受援医院逐步开始了对门诊病人的筛查，免费提供水和洗手液，院内张贴防疫宣传画，要求医护人员佩戴口罩，医护人员间减少不必要的接触等

我们第十四批援莱索托医疗队的9名队员，都来自武汉市各大三级医院。

莱索托位于南非中部的高原地区。尽管莱索托目前还没有确诊的新冠肺炎病例，但当地医疗条件落后，疑似病例的检测只能送往南非的实验室，且艾滋病感染率近30%，肺结核高发，一旦疫情暴发，应对起来将面临巨大困难。

2月初，我们就组织队员学习防控新冠肺炎的有关知识和资料，集中收看国家卫健委每周的视频讲座。结合莱索托当地情况，医疗队撰写了《中国驻莱索托大使馆和在莱中资企业新型冠状病毒肺炎疫情防控预案》等材料，印制《新型冠状病毒肺炎预防手册》。同时，我们加强队内学习，安排内科医生林旭向队员们讲解新冠肺炎防护知识。

我们将中国防治新冠肺炎的最新经验通过各种途径传递给莱卫生部门。医疗队与受援医院院长纳马奈协商，明确新冠肺炎疑似病例与确诊病例收治流程，建议受援医院加强疑似病例的监控，设置专门疑似病例诊室及隔离病房。我们还力所能及地为受援医院提供了防疫物资。根据医疗队的建议，受援医院逐步开始了对门诊病人的筛查，免费提供水和洗手液，院内张贴防疫宣传画，要求医护人员佩戴口罩，医护人员间减少不必要的接触等。

在门诊过程中，印象比较深刻的是从山区来的病人。当地交通不便，有些病人不得不半夜就骑毛驴出山，然后再乘小巴车前来市区看病。他们淳朴善良，眼中流露出真诚期待的目光。我们从心底希望，把预防措施做到位，不让莱索托百姓受到疫情的影响。

共渡难关

讲述人：

第三批援布基纳法索医疗队队员 梁大伟

面对严峻疫情，医疗队立即启动应急预案，迅速与布基纳法索卫生部相关负责人取得联系，共商疫情应对措施。医疗队应邀参加由布基纳法索健康应急反应处置中心组织的新冠肺炎防控专题会议，提出专业建议

今年1月3日，山东省枣庄市首次成建制组建第三批援布基纳法索医疗队。3月18日，撒哈拉以南非洲首个死亡病例出现在布基纳法索，多名政府高级官员确诊，美国和意大利驻布基纳法索大使确诊感染，疫情形势已经十分严峻。

中国医疗队立即启动应急预案，迅速与布基纳法索卫生部联系，详细了解针对新冠肺炎防控所做的人员分工、定点医院设置、防控设备调配及当前存在的困难等，共商疫情应对措施。医疗队应邀参加由布基纳法索健康应急反应处置中心组织的新冠肺炎防控专题会议，并提出专业建议。在此基础上，我们与世卫组织驻布代表处负责人阿莉玛塔和其他驻布防控机构保持沟通，及时交流新冠肺炎疫情信息和诊疗措施。阿莉玛塔说，中方展现的负责任、透明态度值得称赞，感谢中方采取的迅速有效措施。

3月18日，外交部和国家卫健委共同举办中非应对新冠肺炎疫情专家视频会议，就新冠肺炎疫情防控向20多个非洲国家通报情况、介绍经验，并交流研讨有关问题。布基纳法索卫生部有关官员和专家也参加视频会议，医疗队队员也参与其中。

布基纳法索卫生部应对新冠肺炎疫情相关负责人孔多姆博认为，中方及时、全面分享疫情防控工作经验的做法，体现了对非洲国家抗击疫情的坚定支持，对布方应对疫情工作的开展具有很强的指导意义和借鉴作用。“感谢中国医疗队，他们与我们一起抗击疫情，增强了我们的信心。”

3月28日，医疗队帮助定点医院成功调试远程医学系统，实现了中布双方应对新冠肺炎的有效衔接。通过这一平台，医疗队可以为当地医生答疑解惑，提供中国应对疫情的方案。

随着确诊病例大量增多，疫情形势日益严峻。队员们积极收集最新资料，配合院方做好抗疫工作。在力所能及的范围内，我们从现有的防护物资、医疗器械中调剂了一部分捐赠给布方，同时在优化接诊流程、分析患者症状、制定用药方案、增强防护措施等方面与布方保持沟通，提出专业性指导意见。

万里逆行

讲述人：

第十七批援中非医疗队队员 方深慧

医疗队工作的班吉友谊医院是目前中非共和国唯一的新冠肺炎收治医院。医疗队的工作增强了当地民众的防范意识，超市和商店要洗手才能进入

3月19日，中国第十七批援中非医疗队的6位队员结束在国内的休假，踏上返回中非共和国首都班吉的征途。

如何在温州—上海—巴黎—班吉近1.6万公里的旅途中做好自我防护，避免感染，成为他们面临的第一道难题。为此，国内相关部门对他们的返程细节以及抵达班吉后的隔离观察措施进行了认真细致的讨论和部署。经过长途颠簸，队员们最终抵达班吉，目前经过隔离期，体温正常，没有不适症状。而留守中非的5位队员，则因为疫情推迟了回国休假的安排，继续在中非救死扶伤。

目前，中非共和国的疫情尚处于初期，如果管控得当，有望遏制疫情的发展。援中非医疗队工作的班吉友谊医院是目前中非唯一的新冠肺炎收治医院。班吉的巴斯德研究院可以进行新冠病毒核酸检测，中非政府对于入境人员强制居家隔离21天。但考虑到当地医疗条件有限、物资紧缺、民众防护观念不强等因素，疫情防控难度很大。

国家卫健委和浙江省卫健委组织了对医疗队的远程学习培训，我们不断更新新冠肺炎相关信息，与中非同行及时分享。在日常接诊工作中，我们以优良的医术和服务态度向当地人传播防控新冠肺炎的正确方法，普及应对新冠肺炎的常识。我们的工作增强了当地民众的防范意识，超市和商店要洗手才能进入，身边有人咳嗽，人们会自动躲开。

医疗队着力与中非卫生部门增强经验分享和信息交流。我们制作了法文版“防控新冠肺炎之中国经验”课件和法文版“新冠肺炎公众防疫手册”。考虑到当地硬件不足，医疗队将相关资料打印装订后分发给当地卫生部门和医院。友谊医院院长盖特说，这些资料对于中非防控疫情非常重要，能够挽救许多人的生命。

医疗队队员现在斗志饱满，我们将不辱使命，与中非共和国卫生部门共同抗击疫情，圆满完成援外医疗任务。

图片说明：

图①：3月18日，在津巴布韦首都哈拉雷，津巴布韦卫生部和哈拉雷当地医卫官员在中国驻津巴布韦大使馆参加中非新冠肺炎疫情卫生专家视频会议。

新华社发

图②：3月27日，中国援莱索托医疗队队员在莱索托莫特邦医院的简易水龙头前洗手消毒。

中国援莱索托医疗队供图

图③：1月30日，中国援布基纳法索医疗队队员与布基纳法索唐加多戈医院呼吸科医生合影。

中国援布基纳法索医疗队供图

图④：4月7日，中国援中非医疗队队长宫贤惠为当地病人检查眼睛。

中国援中非医疗队供图

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)