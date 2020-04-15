阿富汗和平进程艰难推进

4月13日，阿富汗国家安全委员会办公室发言人贾维德·费萨尔称，阿富汗政府已释放361名塔利班在押人员，并将继续按照总统令释放总计1500名塔利班人员。自8日以来，阿富汗政府陆续释放在押塔利班人员。作为回应，阿富汗塔利班12日宣布释放20名在押阿富汗安全部队人员。

美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德13日通过社交网络表示：“释放囚犯是和平进程的重要一步。双方均应更加努力，尽快实现美国与塔利班协议中规定的目标。”

按照2月底美国与塔利班签署的和平协议，作为启动阿富汗内部和谈的前提条件，阿富汗政府需释放约5000名塔利班成员，塔利班相应释放约1000名阿富汗安全人员。但此后在多次接触中，双方始终未能就释放囚犯的细节达成一致，原定于3月10日开启的阿富汗内部和谈因此搁置。在美国的斡旋下，双方近期相继启动了释囚计划，但是规模与进度距离和平协议的目标相去甚远。

阿富汗安全形势并未因和平协议签署出现实质性改善。近期，塔利班以协议内容未得到有效落实为由，频频对阿富汗安全部队发动袭击。据阿富汗黎明新闻网统计，从和平协议签署前为期一周的“减少暴力活动”期算起，塔利班共对阿富汗安全部队发动了2162起袭击；在此期间，已经转入积极防御阶段的阿富汗安全部队进行了302次清剿行动。当地媒体报道说，3月下旬以来，阿富汗15个省份、几乎近半国土均出现了武装冲突加剧的状况。塔利班近日还指责驻阿美军对塔利班的攻击违背和平协议，美方回应称，美军只是协助阿富汗安全部队采取防御行动。本月10日，塔利班领导层和驻阿美军司令斯科特·米勒在卡塔尔首都多哈举行了会面，以讨论“减少暴力活动的必要性”。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼认为，释囚和持续冲突问题如不能得到妥善处理，不仅直接阻碍阿富汗内部和谈，也将威胁和平协议。这两个问题的根源都在于塔利班和阿富汗政府双方缺乏互信，这也是困扰阿富汗和平进程的主要因素之一。

阿富汗冲突与和平研究中心副主任赫克马图拉·阿扎米说，阿富汗和平前景仍然不乐观，在达成协议的过程中，阿富汗政府和人民的利益没有被充分考虑。“既然各方已经认识到‘阿富汗冲突只能通过政治和解来结束’，就应该支持阿富汗政府和人民，让他们有安全感地参与接下来的和平进程。”

（本报伊斯兰堡4月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 16 版）

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