国际货币基金组织4月14日发布最新一期《世界经济展望报告》预测称，美国今年的经济将萎缩5.9%。经济学家普遍认为，受新冠肺炎疫情影响，美国经济下行压力不断增大，实际上已经步入衰退。

美国全国商业经济协会近日发布的经济学家调查显示，按年率计算，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）可能收缩2.4%，第二季度将继续大幅收缩26.5%。经济学家预计，美国失业率将从第一季度3.8%的平均水平跳升至第二季度的12%。

美联储前主席耶伦近日表示，美国目前的失业率至少为13%，并预计今年美国GDP将收缩30%。“美国目前正处于一场前所未有的衰退之中，其广度、深度和持续时间都将超过二战结束以来的任何一次衰退。”耶鲁大学国际高级研究员、摩根士丹利亚洲区前主席史蒂芬·罗奇对本报记者表示。

疫情发生以来，美国政府推出了三轮救助方案，其中最新一轮经济刺激计划规模达2.2万亿美元，内容包含向企业和个人提供援助、发放资金等。有消息称，国会正在讨论出台第四轮救助计划。巨额经济刺激计划导致美国债务水平大幅飙升。数据显示，截至4月14日，美国国债总规模高达24万亿美元，创下历史新高。

美联储于4月9日宣布将提供总额高达2.3万亿美元的贷款，以支持美国经济运转。罗奇认为，美联储此举实质上是在采取一种“无上限”量化宽松行动，这种行动将一直持续到经济重新站稳脚跟为止。

“美国政府和美联储已采取非常规措施，减轻经济压力，措施的规模与总体需求大致相符。”彼得森国际经济研究所高级研究员约瑟·加农对本报记者说，还需要采取进一步措施，包括向州和地方政府提供帮助以及扩展针对小型企业的薪资保护计划，“但鉴于各种计划数量的空前增加，这笔钱需要几个星期才能送到每个需要它的人手中”。

经济学家们认为，与历史上的金融危机不同的是，美国当前市场波动的根源是新冠肺炎疫情大流行，“救市”行动不能从根本上解决危机。只有有效控制住疫情，生产、消费活动才能恢复正常。

美国全国商业经济协会主席康斯坦斯·亨特表示，在财政和货币政策支持下，预计今年年底前美国就业市场将逐步改善。“预计可能是更持久和相对有限的反弹，即未来12—18个月的所谓‘U形’复苏。”

（本报华盛顿4月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 16 版）

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