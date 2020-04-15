单边制裁严重妨碍古巴抗疫

古巴外长罗德里格斯近日表示，美国的封锁政策和单方面制裁措施限制了古巴抗击新冠肺炎疫情的能力，他敦促美国立即解除对古封锁。联合国官员也呼吁美国立即停止对古制裁，以便古巴人民获得抗疫物资。

根据古巴公共卫生部的报告，截至4月12日，古巴已累计确诊新冠肺炎病例726例，死亡21例，疫情可能在5月上旬达到高峰。为应对疫情，古巴政府采取了一系列举措：关闭边境、学校停课、关闭大型商场和超市、餐饮业暂停营业、开设网店售卖商品、调配物资对民众直接供给等。目前，古巴已暂停国内一切公共交通服务，只允许少量交通工具搭载重要政府服务部门的员工，并要求搭载乘客数不得超过总容量的50%，乘客必须佩戴口罩，上车时对手部进行消毒。

由于美国对古巴实施长达半个多世纪的金融封锁和贸易禁运，一些国家或企业由于担心受美国制裁影响，拒绝向古出售或运输相关药品和物资。古巴因此难以从国际市场正常购买抗疫药品和医疗物资，抗疫能力严重受限。

古巴接受国际援助也受到影响。4月初，中方向古巴捐赠的一批防疫物资无法如期运抵。因担心受到制裁影响，承运这批物资的一家美国企业在最后时刻拒绝了这笔订单。

古巴国家主席迪亚斯—卡内尔在社交媒体上对美国制裁表示谴责，称制裁侵犯了古巴民众的人权。古巴公共卫生部国际关系主任内斯托·马里蒙表示，美国政府对古巴实施的经济封锁是“一个国家对另一个国家施行的最严厉、最不公正和最长时间的惩罚制度”。

国际舆论纷纷呼吁美国解除对古巴等国的经济制裁。居住在美国的古巴学者卡洛斯·拉佐联合上千人发出公开信，呼吁美国“向古巴人民伸出援手和支持”，否则可能引发人道主义危机。

联合国食物权问题特别报告员希拉尔·埃尔弗表示，继续对古巴等国施以严厉的单方面经济制裁将严重损害普通公民获得充足食物的基本权利，解除制裁是人道主义的切实紧迫需要。联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会发表声明称，“现在是团结而不是排斥的时刻”，要求美国取消对古巴等国的经济制裁，让这些国家获得食品、医疗用品、检测剂和医疗援助，以更好地应对疫情。

（本报墨西哥城4月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 16 版）

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