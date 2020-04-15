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“抗击疫情需要各国通力合作”（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻泰国记者  孙广勇

2020年04月15日04:59  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国不仅有效控制疫情，还积极开展抗疫国际合作，及时与国际社会分享信息、介绍经验，行动公开透明、高度负责，中国的主动作为，赢得了包括老挝在内众多国家的高度评价。”老挝国家社会科学院副院长劳宝松·纳翁赛近日在接受本报记者采访时说。

　　劳宝松表示：“病毒是全人类的敌人，抗击疫情需要各国通力合作。事实证明，中国的严格疫情防控措施是有效可行的。中国在做好本国防控工作的同时，积极主动同国际社会分享经验并提供人力物力支持，为维护全球公共卫生安全作出重要贡献。”

　　目前，老挝新冠肺炎累计确诊病例19例。老挝政府高度重视疫情防控工作，并学习中国的防疫抗疫经验。“老挝出现疫情后，中国迅速向老挝派遣医疗专家组并提供急需的防疫物资，印证了老中双方患难与共、守望相助的深情厚谊。”劳宝松说，中国专家组与老方相互协作，针对老方医疗资源现状，进一步完善并出台了防控政策和诊疗方案，加强防控体系建设。

　　劳宝松高度肯定中国政府统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，有序恢复生产生活秩序的努力。他相信：“中国一定能彻底战胜疫情，早日恢复正常生产生活，保持经济社会良好发展势头。”老挝愿与中方进一步加强合作，遏制疫情在老挝及东南亚蔓延，最终战胜疫情。

　　（本报曼谷4月14日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年04月15日 02 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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