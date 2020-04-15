人民网>>国际

王毅分别同古巴、尼泊尔外长和非盟委员会主席通电话

2020年04月15日04:59  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月14日电  4月13日，国务委员兼外交部长王毅应约同古巴外长罗德里格斯通电话。

　　王毅表示，中国人民在习近平主席坚强领导下，充分调动和发挥我们的自身优势，不仅维护了中国人民的健康安全，而且为世界抗疫斗争作出了重要贡献。相信古方也将团结一致，夺取抗击疫情的最终胜利。

　　罗德里格斯表示，古方钦佩中方抗击疫情取得的重要成果，高度赞赏中方积极同国际社会开展抗疫合作并发挥重要作用，感谢中方及时向古巴防控疫情提供支持和帮助。

　　本报北京4月14日电  4月13日，国务委员兼外交部长王毅应约同尼泊尔外长贾瓦利通电话。

　　王毅表示，中方愿继续通过政府渠道向尼方提供援助，同时为尼方在华采购抗疫物资提供必要协助。

　　贾瓦利表示，相信在中方引领下，国际社会必将取得抗疫斗争的最终胜利。

　　本报北京4月14日电  4月13日，国务委员兼外交部长王毅同非盟委员会主席法基通电话。

　　王毅表示，中国一贯坚持对非友好政策，双方是风雨同舟的好兄弟和好战友。中非传统友谊经历了历史和国际风云考验，坚如磐石、牢不可破，决不会因一时一事而受到影响，更不会被某些势力的挑拨离间所干扰。当前形势下，中国和非洲国家比任何时候都更需要相互信任、相互支持、团结一致、共克时艰。

　　法基表示，非洲国家和中国是全面战略合作伙伴，双方既是朋友，更是战友，彼此命运紧密相连，没有任何事情能够改变或损害非中友好。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月15日 02 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved