王毅分别同古巴、尼泊尔外长和非盟委员会主席通电话

本报北京4月14日电 4月13日，国务委员兼外交部长王毅应约同古巴外长罗德里格斯通电话。

王毅表示，中国人民在习近平主席坚强领导下，充分调动和发挥我们的自身优势，不仅维护了中国人民的健康安全，而且为世界抗疫斗争作出了重要贡献。相信古方也将团结一致，夺取抗击疫情的最终胜利。

罗德里格斯表示，古方钦佩中方抗击疫情取得的重要成果，高度赞赏中方积极同国际社会开展抗疫合作并发挥重要作用，感谢中方及时向古巴防控疫情提供支持和帮助。

本报北京4月14日电 4月13日，国务委员兼外交部长王毅应约同尼泊尔外长贾瓦利通电话。

王毅表示，中方愿继续通过政府渠道向尼方提供援助，同时为尼方在华采购抗疫物资提供必要协助。

贾瓦利表示，相信在中方引领下，国际社会必将取得抗疫斗争的最终胜利。

本报北京4月14日电 4月13日，国务委员兼外交部长王毅同非盟委员会主席法基通电话。

王毅表示，中国一贯坚持对非友好政策，双方是风雨同舟的好兄弟和好战友。中非传统友谊经历了历史和国际风云考验，坚如磐石、牢不可破，决不会因一时一事而受到影响，更不会被某些势力的挑拨离间所干扰。当前形势下，中国和非洲国家比任何时候都更需要相互信任、相互支持、团结一致、共克时艰。

法基表示，非洲国家和中国是全面战略合作伙伴，双方既是朋友，更是战友，彼此命运紧密相连，没有任何事情能够改变或损害非中友好。

《 人民日报 》（ 2020年04月15日 02 版）

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