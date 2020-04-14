人民网曼谷4月14日电（记者孙广勇）随着新冠疫情在全球的不断蔓延，泰国的新冠疫情也愈发严峻，在泰国开始“封城封国”的关键时刻，泰国玛哈沙拉坎大学孔子学院的中方合作院校广西民族大学在了解到泰国疫情的严峻态势之后，第一时间伸出了援助之手，为玛哈沙拉坎大学及玛哈拉沙坎大学孔子学院捐赠了10000只一次性使用医用口罩。

4月13日上午，广西民族大学助力玛哈沙拉坎大学抗击疫情防疫物资捐赠仪式在玛哈沙拉坎大学校长行政大楼举行。玛哈沙拉坎大学校长巴育·席维莱（Assoc.Prof.Dr.Prayook Srivilai），行政与发展规划副校长蔓叻蒂·朝婉拉（Asst.Prof.Dr.Monrodee Chaowarat），基建、科研与创新副校长阿隆历·康凌（Prof.Dr.Anongrit Kangrang），人力资源副校长甘努蓬·纳达拉提拉功（Asst.Prof.Dr.Kanokporn Rattanasuteerakul），玛哈沙拉坎大学医院副院长鲍恩·桑苏波（Dr.Bowon Saensupo），公共关系与国际事务处处长纳塔亚·乔布萨（Mrs.Nataya chomphuts），玛哈沙拉坎大学孔子学院中方院长何东及玛哈沙拉坎大学孔子学院在岗教职员工出席了本次捐赠仪式。

玛哈沙拉坎大学孔子学院中方院长何东代表广西民族大学向玛哈沙拉大学捐赠了这批物资，并转达了广西民族大学诚挚的关心与美好的祝愿。他表示，非常感谢玛哈拉沙坎大学在中国抗疫最关键时刻，通过发送视频表达对中国抗击疫情的关心和支持，对坚守岗位的孔院中方人员给予了关心和照顾。当前，广西民族大学对泰国疫情形势日趋严重，民众面临着较大的健康风险和身心压力表示深切关怀，并愿向玛哈拉沙坎大学提供力所能及的帮助。他说：“我们相信在各方的共同努力下，泰国一定能战胜疫情，玛哈拉沙坎大学师生员工和孔子学院的同事们也一定能平安地渡过这一艰难时期！”

玛哈沙拉坎大学校长巴育·席维莱（Assoc.Prof.Dr.Prayook Srivilai）代表玛哈沙拉坎大学接收了这批物资。他表示，非常感谢广西民族大学对玛哈拉沙坎大学的关心与爱护。目前全世界新冠病毒肆虐，泰国形势也非常严峻，医疗物资匮乏，在这危难时刻，兄弟院校伸出了援手，为玛哈拉沙坎大学送来了紧缺的医用物资，雪中送炭。这批物资将被转送给玛哈拉沙坎大学附属医院，送到抗疫一线医护人员的手中。同时，对玛哈拉沙坎大学孔子学院为本次医用物资捐赠所付出的努力与奉献表示诚挚的谢意。他说：“我相信在广西民族大学的大力支持与关怀下，我们携手同心，一定能渡过难关，战胜疫情！”

“相知无远近，万里尚为邻”，长期以来，广西民族大学和玛哈沙拉坎大学相互将对方视为最为重要的战略合作伙伴，并建立了长期、稳定和密切的合作关系。两校在人才培养、学术交流、师生互访、联合科研等方面有着深入的合作。玛哈沙拉坎大学孔子学院正是两校精诚合作的结晶。正可谓“死丧之威，兄弟孔怀”，值此艰难时期，广西民族大学向玛哈沙拉坎大学及玛哈沙拉坎大学孔子学院捐赠10000只一次性使用医用口罩，同时正在筹备第二批捐赠的医用物资，充分体现了情同手足的深厚情谊。

疫情无情人有情，物资有价情无价，面对这场全人类的挑战，两校始终相信守望相助，定能共克时艰。

(责编：徐祥丽、杨牧)