东盟举行抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议

2020年东盟轮值主席国越南政府总理阮春福主持会议（越南政府供图）

人民网河内、曼谷4月14日电 （记者刘刚、赵益普）东盟抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议当地时间4月14日上午举行。东盟十国领导人通过视频方式，介绍各自防控新冠肺炎疫情的经验，呼吁进一步加强合作，提高本地区应对疫情能力，共同维护人民生命健康，促进经济可持续发展。会议还通过《东盟领导人共同应对新冠肺炎疫情特别会议联合声明》。

2020年东盟轮值主席国越南政府总理阮春福在会议开幕时表示，本次会议是在新冠肺炎疫情在本地区和全世界范围肆虐的背景下进行的，“在这个黑暗和困难时期，东盟要加强团结、同舟共济”。

“病毒无国界，没有国家和地区能独善其身，阻断病毒传播需要各国共同发力”成为会议共识。新加坡总理李显龙在会上表示，东盟各国相互依存，共同应对新冠肺炎疫情至关重要。

截至目前，东盟十国均出现新冠肺炎疫情，累计确诊病例约1.5万例。其中，菲律宾、马来西亚、印度尼西亚确诊病例均超过4000例，东盟内部还出现了多个跨境传播病例。为防止疫情输入及社区扩散，各成员国纷纷采取史上最严格管控措施。越南从4月1日起，进行“全社会隔离”，最大限度减少人员聚集和流动。泰国首都曼谷禁止商家在夜间营业，多个府还实施不同时段的宵禁。

会议认为，东盟的努力已初见成效，1.5万例确诊病例占东盟6.5亿总人口的比例较低。但会议同时指出，疫情对东盟各国经济社会产生的消极影响不断扩大，一些企业陷入减产甚至停产的困境，各成员国之间正常的贸易、投资受波及。以柬埔寨为例，受疫情影响，目前有50多家工厂宣布停产，约3万名工人待业。

会上，东盟领导人呼吁各国努力维持贸易和投资畅通，确保供应链稳定，特别是努力避免食品、日用品、药品及医疗器材的供应链断裂。

泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏在接受记者采访时表示，稳定恢复本地区深度融合的产业链和供应链，对于减少疫情对经济造成的冲击、将地区经济拉回复苏轨道具有重要意义。

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