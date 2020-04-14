“我们与大家同在”——驻米兰总领馆领保干部工作手记

我是去年到馆工作的，不到半年就见证了“历史”。

还记得吗？今年一月底，意大利开始出现新冠肺炎确诊病例。2月21日起，意北部疫情发生较大变化，之后愈加严峻。特殊时期，我们一起见证了“停航”“封城”“封国”，经历着“科学防护”和“居家抗疫”，伴随着疫情曲线持续上升后趋于平缓。不觉间，两个半月已经过去。此刻回望，我们想对大家说：不要怕，总领馆一直在你身边。

中国政府高度重视海外同胞的健康与安全。外交部第一时间发布提醒，请国内同胞合理安排出国旅游，请海外同胞做好防护。相关部门相继作出指示，令随弦飞，道道指令，只为保护好分散在世界各地的同胞。

意识到这是一场突发公共卫生危机后，我们立刻行动起来，拉开抗疫领护工作帷幕。我们很快向领区中国公民发布第一条防疫提醒。春节放假第一天，我们又致函致电领区卫生部门、机场负责人，请对方及时通报可能发生的中国公民确诊情况，了解机场计划采取的卫生检疫等措施。大年初一初二，我们接到3起来意旅游同胞有疑似症状的求助电话。我们高度重视，指导他们尽快在本地就医，每天保持联系，所幸三人最后都被排除了。

春节假最后一天，即意开始出现确诊病例之时，意政府宣布暂停两国间直航。我们预计大量中国游客回国可能受阻，连夜开会商议解决办法。第二天一大早，大家兵分三组，全力以赴。一组延长工作时间耐心接听暴增的领保电话，安抚焦虑的情绪，引导同胞转机回国；一组联系航空公司及意机场、边境、移民等部门，了解退改签政策、机场滞留情况和签证居留等事宜，要求机场妥善安排；一组做好随时赴机场的各项应急准备。那几天领保专线手机只要开机，打来的电话就从未有一秒钟间断。我们及时疏导，有效避免了游客大规模滞留情况的发生。

2月中旬，停航风波渐渐平静，意确诊病例也较长时间保持零增长。但我们未敢歇气，开始思考华社的平安。我馆倡议侨团、学联、中资企业等共同担起责任，指导和督促同胞持续做好防护；敦促警方公正处理涉我歧视案例；加强与领区卫生部门联系，表示愿分享经验、加强合作、同舟共济。

意大利北部疫情暴发后，一通通求助电话又传来大家的呼声：防护物资买不到，我很健康但我很担心，我出现了疑似症状，我确诊了……我们感同身受，急在心中。放下电话，我们开始千方百计筹措防疫物资，有一批算一批，通过侨团和学联向大家分发。我们仍记得米兰地区留学生拿到“健康包”的小视频，工作也更有动力了。我们不断与国内联系援助资源，时刻关注意方政府防疫措施，多方搜集当地就诊流程等实用信息，经过客观分析总结后，再用轻柔而有力的话语安抚电话那头焦虑的心。获悉有同胞确诊后，我们总是迅速与其本人或家人取得联系，鼓励他们树立战胜病魔的信心，并敦请医院全力救治。我们号召领区中国公民守望相助，携手共进，相信只要大家团结在一起，就没有过不了的难关。

抗疫领事保护和协助工作仍在继续，我们仍在根据大家需要协调相关物资，解答咨询、倾听心声，协助解决各种困难。居家是最好的防护，在重复这句提醒的同时我们要对领区同胞道一声感谢。电话那头一句“谢谢”、“你们也要保护好自己”一直温暖我们的心，也激励我们前行。

请记住，我们同大家在一起。如需帮助，请随时联系总领馆。期待着，疫情过后与大家相聚。

（人民网驻意大利记者 叶琦）

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