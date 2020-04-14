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东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议举行——

东亚携手树立全球抗疫合作典范

2020年04月14日20:15  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京4月14日电 （记者李琰）东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议4月14日以视频方式举行。中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在接受人民网记者采访时表示，在当前全球抗疫过程中，这次特别会议召开凝聚了东亚各国共同抗击疫情的强大信心和决心，东亚各国携手抗疫成为国际合作典范。

许宁宁谈到，东亚地区曾经历过金融危机、非典疫情等重大危机考验，有合作应对的成功经验。当下，突如其来的新冠肺炎疫情又是一次严峻考验。令人赞赏的是，面对疫情，东亚各国没有相互指责、埋怨，而是相互鼓励加油、相互支持扶持、相互排忧解难。

2019年东盟是中国第二大贸易伙伴，今年一季度跃升为中国第一大贸易伙伴。按中国海关统计，今年一季度，中国与东盟贸易额1424亿美元，同比增长3.9%。其中，中国对东盟出口额同比增长0.4%，中国从东盟进口额同比增长8.4%。

许宁宁表示，东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议是东亚地区各国携手互助、共克时艰的一次重要会议。相信比邻而居的东亚区域内经济循环会早于全球循环，这是区域内各国相互依存的选择。经过此次重大考验，东亚各国的合作将更加密切、扎实，进一步推动东亚命运共同体建设。

就中国与东盟10国加强疫情防控合作，许宁宁提出有关建议。

一是进一步明确合作的重大意义。双方合作关系到双方各国发展利益，关系到携手战胜疫情的重大现实关切，关系到构建全球新型国际关系。国际疫情防控特别需要周边国家共同防控病毒传播，中国与东盟10国应将建设“一带一路”和东盟共同体更加有机结合，以命运与共理念、“1+1>1”意识的团结协同，才能早日战胜疫情。

二是突出高质量合作。防控疫情时不我待，应着力增强合作的针对性、配套性。各国合作的高效率是战胜疫情的必要保障，不仅需要高效率，而且需要配套，各国的医疗防疫与经济、社会、政治合作同步进行，高质量做实“好邻居、好朋友、好伙伴”。

(责编：杨牧、徐祥丽)
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