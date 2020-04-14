人民网武汉4月14日电 （记者吴绮敏）正在武汉采访的一批外国媒体记者14日来到武汉市中医医院，实地了解中医药在新冠肺炎疫情防控中发挥的作用。

中国抗击新冠肺炎疫情取得重要成效，中医药所发挥积极作用日益为国际社会所重视。据悉，中国新冠肺炎确诊病例中，有7万多人使用了中医药，占比超过91%，其中湖北省逾6万人使用了中医药。疫情发生后，中国在全国范围调集了4900余名中医药人员驰援湖北。经过实践，筛选出金花清感颗粒、连花清瘟胶囊、血必净注射液和清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方等有明显疗效的“三药三方”。

中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼，北京中医院院长刘清泉，东南大学附属中大医院副院长、西医专家邱海波等在武汉市中医医院向媒体介绍了有关情况，并回答了记者提问。张伯礼强调，中医药治疗的效果是抗阳作用强、复阳比例少，说明中医药凭借从悠久历史中总结探索的经验，能够在疫情防控中发挥积极作用。刘清泉特别指出，中国绝不放弃高龄患者，60岁以上患者治愈比例较高，在很大程度上可以归因于“一人一方“的中医辩证施治。邱海波认为，中西医协同作战效果明显，中医药尤其发挥了多靶点干预的治疗优势。

4月14日，中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼（右一）在武汉市中医医院向中外媒体介绍中医药在抗击新冠肺炎疫情方面取得的成效。 记者吴绮敏摄

4月14日，外国媒体记者在武汉市中医医院了解中医药在抗击新冠肺炎疫情方面取得的成效。图为一名外国记者在拍摄用于疫情防控的中药。 记者吴绮敏摄

4月14日，外国媒体记者在武汉市中医医院了解中医药在抗击新冠肺炎疫情方面取得的成效。图为一名外国记者询问针灸治疗情况。 记者吴绮敏摄

4月14日，外国媒体记者在武汉市中医医院了解中医药在抗击新冠肺炎疫情方面取得的成效。图为外国记者询问抗疫中药的作用。 本报记者吴绮敏摄

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