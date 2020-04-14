外交部：中非友谊牢不可破 任何蛊惑和抹黑都不会奏效

人民网北京4月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持14日例行记者会。记者会实录如下：

俄新社记者：第一个问题，黑龙江政府昨天宣布，举报中俄边界非法越境线索者最高可奖励5000元。请问是否已有非法越境情况，还是这只是预防性措施？第二个问题，外交部是否准确掌握目前在俄有多少中国公民？

赵立坚：关于第一个问题，根据《中俄国界管理制度协定》，两国主管部门和地方政府应共同采取必要措施，预防和制止人员非法越界行为和在边境地区从事违法活动。这是双方为维护边境地区秩序必须承担的责任。

关于第二个问题，据我们了解，目前在俄罗斯的中国公民约有十万人，具体数字难以准确统计。

中央广播电视总台央视记者：据报道，“纳卡”地区“总统”选举将于今天举行第二轮投票，请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方在“纳卡”问题上的立场是明确的、一贯的，即希望有关各方通过政治对话解决争端，维护地区和平和稳定。中方愿继续为地区稳定和发展作出自己的努力。

北京日报记者：我们注意到，俄罗斯的疫情形势日趋严峻。中方此前发布了中方医疗专家组赴俄的消息，你能否介绍专家组开展工作的相关情况？中方后续还将向俄方提供哪些帮助？

赵立坚：中国政府赴俄罗斯抗疫医疗专家组已经于4月11日抵达莫斯科。专家组抵俄后专程赴俄方新冠肺炎定点收治医院考察交流，同俄方专家就疫情防控和医疗救治等问题广泛交流。下一步，专家组将与俄方更深入交流分享经验，提供防控和诊疗指导与培训。同时，专家组还通过视频连线方式向旅俄华侨华人、中资企业和留学生讲解疫情防控科普知识，发放防疫物资。

在中方抗疫最艰难的时刻，俄方给予中方坚定支持和帮助。当前，俄罗斯境内疫情快速发展，正处于疫情防控的关键阶段，作为守望相助的新时代全面战略协作伙伴，中方对此感同身受，不能袖手旁观。中方将同俄方进一步加强抗疫合作，齐心协力，共克时艰，共同应对疫情带来的挑战。

俄罗斯卫星通讯社记者：据报道，中国已经研制出两款新冠病毒灭活疫苗，请问赴俄罗斯医疗专家组有没有带去疫苗？是否计划同俄罗斯开展疫苗方面的合作？

赵立坚：我目前不掌握你说的具体情况。我可以向主管部门了解。你也可以向科技部、国家卫健委去询问。

法新社记者：昨天，外交部部长助理陈晓东会见二十多位非洲国家驻华使节，讨论广东实施防疫措施涉及非洲国家在华公民问题。中方是否将采取具体措施解决有关问题？部分非洲驻华使节上周五就此事联合致函中方，你能否证实？

赵立坚：这两天我们就广东省实施防疫措施涉及非洲国家在华公民有关问题阐明了中方立场，你可以去外交部网站查阅。关于外交部部长助理陈晓东集体会见部分非洲国家驻华使节，我们也发了新闻稿。

你刚才提到部分非洲驻华使节向中方提交材料，我想澄清的是，目前我没有得到这样的消息。

澎湃新闻记者：据报道，美国务院负责非洲事务的助卿纳吉昨天发推特称，来自广州的视频和故事令人震惊。中国必须采取措施制止这些针对在中国生活和工作的非洲人的行动。美国务院发言人奥特加斯转发上述推文并称这是“可耻的仇外”。中方对美方相关言论有何回应？

赵立坚：我昨天已经就这个问题阐明了中方的立场和态度。美方借题发挥，试图藉此挑拨中国同非洲国家的关系，破坏中非传统友谊，这种做法是徒劳的，也极不道德。

正如非洲使节们昨天在同中方沟通时所说，中方抗击疫情取得了积极成果，如果其他国家借鉴中方的做法，就不会出现今天这样的灾难。使节们感谢中国在自身抗击疫情的同时，克服困难精心照顾在华非洲国家公民，并向非洲抗疫施以援手，认为这充分体现了非洲人民和中国人民之间患难与共的兄弟情谊，表示非中友谊深厚，历经风雨考验，任何外部势力，无论出于什么企图，采取什么手段，都无法阻挡非中友好关系发展。

我想强调，中非友谊在中国和非洲大地深入人心，牢不可破。新冠肺炎疫情暴发后，中非双方再次团结一致、共克时艰。任何蛊惑和抹黑都不会奏效，任何离间和挑拨都不会得逞。

深圳卫视记者：4月9日，越南外交部发言人表示，3月30日越南常驻联合国代表团向联合国递交照会，反对中方关于南海主权主张的两份照会，重申对西沙和南沙群岛拥有主权，同时重申对根据《联合国海洋法公约》确定的海域拥有主权、主权权利和管辖权。中方对此有何评论？

赵立坚：我愿重申，西沙群岛、南沙群岛是中国领土。越南方面有关主张违反包括《联合国宪章》、《联合国海洋法公约》在内的国际法，是非法的、无效的。

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