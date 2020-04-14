法国人弗雷德：应对疫情，中国社区小组织发挥大作用

3月31日，弗雷德在武汉送别哈尔滨医科大学附属第二医院援鄂医护人员。

“感谢你们为武汉所做的一切。这不是一个告别，而是再会，希望你们下次来游览武汉！”3月31日在武汉天河机场候机大厅，法国人弗雷德手捧鲜花送别第一批上海援鄂医疗队返沪。他向身边走过的医护人员送上一支支鲜花，激动得泪水在眼眶里打转，心里默默念着，感谢这些白衣战士守护了武汉平安。

随着全国援鄂医疗队陆续离汉返程，弗雷德也结束了近60天的志愿者服务工作。“一个人的力量是微弱的，我们志愿者就像小蚂蚁，大家都竭尽全力，就能做成很多事情。”弗雷德向人民网记者一再表示，他只做了任何一个武汉人都会去做的事情。

3月21日，弗雷德（中）和豹变志愿者车队为武汉方泰医院搬运捐赠物资。

资料图片

来自法国里昂的弗雷德，8年前随中国妻子定居武汉，曾在武汉理工大学当过一段时间法语老师。新冠肺炎疫情突如其来，弗雷德认识的不少法国同胞乘包机回国。“武汉是我的第二个家，我为什么要走？”不仅没走，费雷德听说有志愿者招募，毫不犹豫报了名，1月26日成为豹变志愿者车队的一员。

这是由十几个普通民众自发组成的志愿者车队，主要为武汉地区的医院和社区运输物资。“只要抗疫一线的医护人员需要，我们随时整装待发。”两个多月来，弗雷德每天早出晚归，开着自己的车给武汉各医院送去消毒水、医用手套、防护服、食品，还帮社区运输蔬菜水果、日常生活用品等，已经跑了3000多公里。“武汉是我们共同的家园。在这艰难时刻，大家想着多送几趟物资，就是为武汉抗击疫情多尽一份力。”弗雷德坦言家人起初为他在外面奔波很担心，不过看到车队为大家提供的防护很到位，而物资维系着无数生命的安全，之后家人全力支持他参加志愿者服务，也为此感到光荣。

3月21日，弗雷德（左）和豹变志愿者车队为武汉方泰医院搬运捐赠物资。

资料图片

与武汉一起战斗，一起迎来光明。弗雷德目睹了武汉这座英雄城市从困难中站起来，重新焕发活力。“这场疫情，让我看到中国人民拥有无与伦比的团结互助精神，这种精神迸发出强大的战斗力。中国力量让国内疫情防控取得阶段性重要成果，武汉人民的生产生活有序推进。”弗雷德特别感慨，中国抗击疫情及时采取了精准、全面、严格的防控举措，包括迅速建立火神山等集中收治新冠肺炎患者医院，征用体育馆等改建方舱医院，坚决实行隔离等。正是这些果断的决策和全方位落实，病毒传播得到有效阻断。

3月30日，弗雷德（前右三）和车队志愿者朋友送别即将返程的辽宁省葫芦岛援鄂医疗队医护人员。 资料图片

“之前，在法国的亲友担心我在武汉的处境。现在，我更担心他们在法国的状况。我一直把中国采取的有效防控措施分享给他们，包括要做好个人防护，少出门，出门戴口罩等。”看到法国疫情形势趋紧，弗雷德苦口婆心地说服在里昂的亲友出门一定要戴口罩，尽管欧洲民众没有戴口罩的习惯。弗雷德认为中国积累的抗疫经验值得法国民众借鉴，科学、理性地自我防护能有效减少病毒传播风险。

谈到这次参加志愿服务最深的体会，弗雷德坦言，武汉的社区组织在疫情防控工作中发挥了重要作用。不论是落实国家联防联控措施，还是为隔离在家的民众提供生活保障，广大社区工作者都是冲锋在前、任劳任怨、甘于奉献。“中国社区组织虽小，却发挥着大作用。尤其面对疫情，邻里之间非常需要互相帮助，社区工作人员加班加点，全力以赴帮助协调和提供各种服务，特别是对老年人防护及生活需求格外关注。而法国一些养老机构因缺乏保护手段，受疫情影响较重。”

3月30日，费雷德与豹变志愿者车队送别辽宁省铁岭市援鄂医疗队。 资料图片

目前，全球疫情形势严峻复杂，更需要加强国际合作，建立严密的联防联控网络。“一些国家对疫情误判，导致防控形势严峻。我们需要借鉴中国的防控经验，那些从实践中积累的有效做法对其他国家抗击疫情有指导作用。”弗雷德认为，中国向十多个国家派出抗疫医疗专家组，体现了负责任大国的担当，“各国只有加强合作、共渡难关，我们才能创造一个更加和谐美好的世界。”

(责编：徐祥丽、杨牧)