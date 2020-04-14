人民网雅加达4月14日电（记者徐伟）印尼政府新冠肺炎事务发言人尤里安托4月14日证实，印尼新冠肺炎累计确诊病例已升至4839例，新增确诊病例282例。目前，有426名患者被治愈，另有459例死亡病例。过去24小时内，印尼新冠肺炎治愈患者新增46人，死亡病例增加60例。

尤里安托表示，目前，印尼几乎所有省级行政区中已出现新冠肺炎死亡病例，这一数字还会继续增加。他呼吁，印尼民众更加紧密地团结在一起，共同抗击疫情。

4月14日，印尼总统佐科在西爪哇省茂物总统府出席了东盟应对新冠肺炎特别峰会，会议通过视频方式举行。佐科呼吁东盟各国在应对新冠肺炎疫情大流行方面，应当加强团结、协作与合作。

佐科表示，东盟各国要在根据本国疫情做出相应努力的前提下，注重加强合作，打破新冠肺炎传播链。同时，各国在疫情大流行期间应当共同维护贸易畅通，防止出现货物运输壁垒，尤其是要确保食品、医疗设备和药品等重点物资流通不受阻碍。他呼吁，东盟各国合作保护对东盟成员国经济做出贡献的海外劳工。

与此相关的是，印尼外长蕾特诺当天表示，东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议非常重要，印尼政府支持建立东盟发展基金与东盟合作基金，以及建立东盟应对新冠肺炎基金，助力各国共同抗击疫情。

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