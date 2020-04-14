加沙地带恢复中断的新冠病毒检测

新华社加沙4月13日电（记者熊思浩）巴勒斯坦加沙地带卫生部门发言人阿什拉夫·齐德拉13日晚证实，随着又一批由世界卫生组织捐赠的新冠病毒检测试剂盒运抵加沙地带，该地因试剂盒短缺而中断的新冠病毒检测工作当天得以恢复。

齐德拉告诉新华社记者说，收到试剂盒后，当地卫生部门实验室迅速恢复病毒检测。他说，除了一批试剂盒，当天还有一台由一家国际慈善机构捐赠、用于新冠病毒核酸检测的聚合酶链式反应（PCR）扩增仪也一同经由北部的埃雷兹检查站运抵加沙地带。

齐德拉同时表示，目前到位的试剂盒数量只能满足约500人的检测需要，对当地来说只能算杯水车薪。

加沙地带面积约360平方公里，人口200多万，是世界上人口密度最大地区之一。3月5日，巴勒斯坦约旦河西岸城市伯利恒出现首批新冠确诊病例后，加沙地带各级学校、清真寺、市场等公共场所随即关闭。截至目前，加沙地带有13人确诊感染。

加沙地带出现新冠疫情后，实际控制该地区的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列就抗击疫情开展了合作。3月31日，在以方协调下，一批由世卫组织捐赠的抗疫医疗物资和设备经由埃雷兹检查站运抵加沙，但这批物资数量不足以满足当地需求。加沙卫生部门本月8日宣布，由于无试剂盒可用，该地区新冠病毒检测不得不中断。

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