新华社努尔苏丹4月14日电 通讯：“和祖国的专家聊一聊很安心”——记中国援哈萨克斯坦医疗队指导同胞抗疫

新华社记者任军 张继业

“我们要和‘娘家人’视频连线了！”13日下午，来自哈萨克斯坦多地的中资机构人员、留学生、在哈华侨、大使馆馆员早早调试好设备进入视频会议现场，等待和中国援哈医疗队连线，为在哈同胞带来珍贵的“防疫”宝典。

“中国政府派出援哈医疗队，一方面是协助哈方抗疫，同时也体现了党中央对广大海外同胞的关心关爱。”此次视频会议主场设在位于努尔苏丹的中国驻哈萨克斯坦大使馆，主持会议的中国驻哈大使张霄说，希望每一位在哈同胞树立信心、科学防御、团结友爱，交出一份满意的抗疫答卷。

中国援哈医疗队领队叶尔夏提·吐尔逊拜喊话同胞：“作为你们的‘娘家人’，我们始终心系每一位海外同胞。祖国永远是你们最强大的靠山。大家紧密团结、守望相助，一定能打赢抗疫攻坚战！”

10名中国援哈医疗队队员来自新疆维吾尔自治区，已在哈开展工作4天，到访哈国家公共卫生中心、收治新冠肺炎患者的传染病医院、隔离宾馆，同哈一线医护人员、疾控人员和医学院专家深入探讨诊疗方案、无症状感染者鉴别隔离及医院感染管理等哈方迫切关心的问题。

副领队陆晨说，哈方正全力防控，但疫情尚未迎来拐点，还在暴发期，希望在哈同胞加强防护，平安度过疫情。

医疗队成员朱玉龙来自新疆维吾尔自治区中医医院。他说，中医讲治未病，即通过加强自身免疫力预防病毒感染，建议在哈同胞加强营养，保证睡眠，保持心情舒畅。

进入自由提问环节，视频会议室的聊天页面迅速涌入各种问题。“去超市该怎样防护”“消毒水的比例如何调配”“心情烦躁如何解压”“如何区分感冒和新冠肺炎”“哪些中药有预防作用”……针对这些问题，专家们一一解答。专家们还不忘提醒同胞，居家隔离期间看视频、刷手机太多，容易引发眼睛疲劳，建议每40分钟到1个小时就休息一会儿，“对留学生来说，学业也很重要，在宿舍隔离期间记得把作业拿出来”。

卡拉干达国立大学大三交换生马婧妍说，前不久收到使馆工作人员送来的“健康包”，这次又听到医疗专家的防疫建议，深深感受到祖国的关怀以及家一般的温暖。非常感谢专家指导，自己一定会严格遵守防疫政策，科学抗疫，积极面对。

中国新兴建设开发有限责任公司在哈承建三个公路项目，由于工人众多，防疫压力不小。哈萨克斯坦分公司总经理赵越陡说，项目上尽可能让员工减少与外界接触，安排通勤车辆接送员工上下班，做好测温、消毒、防护以及员工活动轨迹和接触人群记录。“哈萨克斯坦确诊人数已破千。此次视频会议非常及时和必要，让我们更科学更系统地带领中哈员工一起抗疫，慎终如始做好防疫工作。和祖国的专家聊一聊很安心很踏实。”

在阿特劳石油化工综合体项目建设现场，多名中方安全经理参加了视频连线。项目总包方中国化学工程集团哈萨克斯坦分公司副经理窦万里告诉记者，为降低感染风险，工地已施行全封闭管理。“通过和专家视频连线，我们进一步认清哈国疫情的严峻程度，防疫不能有半点松懈。我们要在确保中哈员工健康的同时，充分发挥战斗精神，竭力保障工程建设进度。”

(责编：贾文婷、刘洁妍)