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快乐是治愈的良药——以色列轻症患者收治酒店里的故事

2020年04月14日14:58  来源：新华网
 

　　新华社耶路撒冷4月13日电　通讯：快乐是治愈的良药——以色列轻症患者收治酒店里的故事

　　新华社记者陈文仙 尚昊

　　在与新冠疫情的战斗中，中国武汉方舱医院里的广场舞广为人知，而在以色列收治轻症患者的酒店中，也有人跳起了尊巴舞。有的病友是喜剧演员，还为大家献上演出。这里的病友说：“快乐是治愈的良药。”

　　以色列为减轻医院的救治压力，在8家酒店中安置轻症患者。目前有1000多名轻症患者住在酒店里，也有少部分中症患者。“这里的每个人都是生病的，所以我们不用怕会再生病，这可能是全国唯一可以看到那么多人在一起的地方。”21岁的埃登·埃玛纽埃尔·多里在接受新华社记者电话采访时说。

　　多里居住的这家酒店收治了约150名病友。他们可以在酒店里聚会聊天，一起享用酒店提供的美食。他们期待着早日康复，重回正常生活，酒店里充满了乐观的气氛。

　　作为一名无症状感染者，多里感觉身体状况良好，她自告奋勇地负责起酒店的娱乐活动，不仅为病友们开设了时下流行的健身舞蹈尊巴舞课程，还为大家奉上了精彩的歌唱和舞蹈表演。

　　在这些活动的带动下，病友们尽管生活背景、年龄职业都不同，但逐渐成为朋友。33岁的诺亚姆·舒斯特·埃利亚西说：“大家每天都在一起，没有消极情绪，大家互相交谈，对彼此也颇感兴趣。”

　　在美国新冠疫情暴发之初，埃利亚西中断了在美国哈佛大学的学业回到以色列。她成为这家酒店的“客人”后，曾因呼吸困难被送往医院，在病情稳定1天后又回到酒店。病情并没有让埃利亚西太苦恼，作为一名喜剧演员，她还在这里为病友们献上了两次演出。

　　“这比住院要好多了。”埃利亚西告诉记者，她在酒店与病友们在一起，有很多平时难以体会的经历。

　　不过，由于在酒店的日子正赶上犹太人重要传统节日逾越节，她还是有些想家，想念在家过节的父母。

　　多里和埃利亚西都是独自来到这家酒店的，现在她们成了无话不说的闺蜜。她们表示，在康复和离开酒店后，依旧是好朋友，会保持密切联系。

　　多里还在酒店认识了一名80岁的病友，成了“忘年交”。这名老人一有需要，就给她打手机。当老人检测结果呈阴性，身体康复获准离开酒店的时候，他非得要跟多里说再见才依依不舍地离开。

　　“他一直等着跟我说再见，这让我非常感动，也让我意识到快乐是治愈的良药。”多里说。

　　和其他病友一样，多里也必须接受两次病毒检测，结果都呈阴性后才能离开酒店。但多里说：“我不着急……只要让人们感到高兴，我就不在乎还在这里，这对我和对他人都有益。”

(责编：于洋、刘洁妍)
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