新华社萨拉热窝4月13日电 综述：欧洲在严控与松动之间权衡

新华社记者

欧洲新冠确诊病例13日攀升至883273例，死亡79453例，多数国家都继续走在疫情轻微放缓的曲线上。尽管疫情只是轻微放缓，渴望回归正常社会生活的声音开始出现，政府不得不在继续严控与适度松动之间进行权衡、抉择。

家家有本松紧经

法国总统马克龙13日发表电视讲话说，为遏制新冠疫情而采取的“禁足令”将延长至5月11日。此后法国将对部分防控举措进行调整，幼儿园和中小学在5月11日之后将视情况陆续开学，但高校开学日期将推迟至9月，易感染体弱群体仍要遵守限制出行措施。

13日，意大利的重症病例连续第十天下降。意大利基础设施与交通部长德米凯利说，是否由“封城”过渡到紧急状态的第二阶段，将由中央政府根据技术和科学委员会提供的建议决定。进入第二阶段后，意大利人可能会实行错峰上班制度，特别是公共部门。

代表首相约翰逊处理有关事务的英国外交大臣拉布表示，英国政府预计不会在这周调整当前要求保持“社交距离”等防疫措施。

德国的累计治愈病例数12日首次超过现存病例数。德国国家科学院13日提交一份报告，建议德国有条件逐步放松现有限制措施，全国学校按照年级逐步复课，零售业、政府机构、商务旅行等也可以在一定前提下逐渐恢复，但强调“遏制疫情快速发展依然是首要任务”。

奥地利卫生部长安朔贝尔13日说，奥地利从14日起将进入“局部安全放开”的抗疫第二阶段，营业面积不超过400平方米的小型商店、修车厂、建材园艺市场等可恢复营业，店员和顾客须严格遵守佩戴口罩、保持距离等规定。

爱尔兰卫生部长西蒙·哈里斯13日说，在找到有效治疗方法或疫苗前，社交距离等限制措施将成为生活中的新常态。

比利时国家安全委员会将于15日召开会议，决定是否延长封禁措施的实施期限。

在丹麦，政府“复工复课”计划遭到抵制。根据首相弗雷泽里克森此前宣布的计划，日托中心、幼儿园和学校0至5年级将于15日重新开放或复课。但至少有29个市政府宣布，因校方和机构无法按时完成政府要求的相关防护措施，上述“复课”计划将被推迟至4月20日。在社交媒体上，4万名家长反对政府让低龄儿童首先复课的决定。

较早采取严厉防控措施的阿尔巴尼亚政府出台了更严格的周末禁足措施，规定自本周五下午5时30分至星期一早5时，所有公民一律不准外出，违者将被罚款1万列克（约合609元人民币）。

民生压力增大

波兰国家债务统计局13日发布调查报告称，39%的波兰人宣称他们的个人积蓄仅能再维持3个月生计，多达78%的波兰中小企业员工已被通知有可能面临失业风险。

塞尔维亚总统武契奇日前也表示，专家将决定何时解除国家紧急状态，但肯定不会太晚，因为国家需要重启经济。

瑞典国家应急署强调，除了医疗系统受重创外，大多数经济部门也受到新冠疫情影响。由于人员短缺、物资储备不足和物流中断，农业、能源和电力供应可能会受到挑战。

波黑中小企业遭受新冠疫情沉重打击，波黑两个实体之一的穆克联邦议会13日宣布，全体议员减薪，以示与民众同甘共苦的决心。

欧洲需要中国

13日，塞浦路斯从中国进口的医疗防疫物资缓解了该国测试用品紧缺局面。从本周开始，塞浦路斯政府将对在超市等有传播风险场所工作的2万人进行新冠病毒检测。

克罗地亚从中国采购的第二批数十吨医疗物资12日运抵首都萨格勒布，同机抵达的还有中国政府捐赠的首批3.7吨物资。据悉，近期还将有数架货运专机从中国运送医疗物资直飞克罗地亚。

匈牙利外长西亚尔托13日在社交媒体上说，6架满载防疫物资的飞机当天顺利抵达布达佩斯，它们分别从中国北京和上海运来口罩、手套和防护服等。（执笔记者：张修智；参与记者：陈晨、陈占杰、张家伟、田颖、于涛、石中玉、潘革平、张琪、蒋雪、林晶、章亚东、陈序、和苗、张保平、高磊、袁亮）

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