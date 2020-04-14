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王毅：疫情是对各国治理模式与治理能力的一场大考

2020年04月14日13:44  来源：新华网
 

　　新华社北京4月14日电 4月13日，国务委员兼外交部长王毅应约同古巴外长罗德里格斯通电话。

　　王毅表示，当前新冠肺炎疫情在全球蔓延。中古作为好朋友、好同志，理应加强战略协调合作。疫情发生后，劳尔第一书记和迪亚斯-卡内尔主席在第一时间向习近平主席致电慰问，迪亚斯-卡内尔主席并同习主席通电话，表达对中国抗疫的支持。古方还在自身物资紧张情况下向中方提供捐赠，中方对此衷心感谢。

　　王毅表示，面对疫情严峻挑战，古巴党和政府领导人民克服各种困难，采取积极有效举措，努力防控疫情，中方对古方表示真诚慰问和坚定支持。我们充分理解古巴同志面临的实际困难，已向古方提供第一批援助，今后愿根据古方的需要，提供更多的支持和帮助。

　　王毅表示，疫情是对各国治理模式和治理能力的一场大考。中国人民在习近平主席坚强领导下，充分调动和发挥我们的自身优势，不仅维护了中国人民的健康安全，而且为世界抗疫斗争作出了重要贡献。疫情没有打垮中国，反而使中国更加团结、更加强大，更加对中国特色社会主义道路充满信心。相信古方也将团结一致，夺取抗击疫情的最终胜利。

　　王毅表示，中古关系经过大风大浪考验，是中拉关系的典范。今年是两国建交60周年，对于中古关系具有重大意义。在抗击疫情大背景下，双方应坚定捍卫本国主权尊严与核心利益，共同反对外来干涉和霸凌，加强各领域交流合作，推动两党两国关系在新的历史起点上迈上新台阶。

　　罗德里格斯表示，古方钦佩中方抗击疫情取得的重要成果，高度赞赏中方积极同国际社会开展抗疫合作并发挥重要作用，感谢中方及时向古巴防控疫情提供支持和帮助。当前，国际疫情日趋严峻，希望中方能够继续对古方施以援手。古方也愿以古中建交60周年为契机，不断加强同中方全方位合作，携手建设社会主义，共同在国际事务中发挥建设性作用。

(责编：于洋、刘洁妍)
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