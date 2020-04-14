荷比卢三国新冠病例累计破6万

新华社布鲁塞尔4月13日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国13日分别报告累计新冠确诊病例26551例、30589例和3292例，累计总数达60432例。尽管荷兰报告的新增死亡病例以及比利时的新增确诊病例都创近期新低，但三国疫情拐点目前均不明朗。

荷兰国家公共卫生与环境研究所13日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例964例，累计确诊26551例；新增死亡病例86例，创两周以来单日死亡人数新低，累计死亡2823例。

比利时国家公共卫生研究所13日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例942例，单日新增病例自4月2日以来首次降至千人以下，但累计确诊达30589例；新增死亡病例303例，累计死亡3903例。

比利时首都布鲁塞尔市政府13日在市中心的大广场展开一面巨幅海报，上面用法语和荷兰语印着“谢谢”、“一起鼓起勇气”，以感谢医护人员及市民为抗击疫情所做的努力。

比利时病毒学家马克·范·朗斯特12日表示，部分人不遵守政府的封禁措施，可能会导致比利时全面“封城”。他强调，比利时疫情形势依旧严峻，如果住院人数再次上升，比利时可能强化现有的封禁措施。比利时国家安全委员会将于15日召开会议，评估疫情形势，决定是否延长封禁措施的期限，并根据专家委员会的意见决定佩戴口罩的政策和建议。

卢森堡政府13日发布报告说，卢森堡累计确诊病例增至3292例，累计死亡68例。

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