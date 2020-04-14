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两国发展规划对接的成功实践

——纪念中、印尼建交70周年

席来旺

2020年04月14日11:50  来源：人民网-国际频道
 

在隆重纪念中印尼建交70周年之际，作为卸任不久的人民日报常驻印尼记者，我见证过两国关系友好发展、两国发展规划成功对接的一系列重要时刻。

印尼地位独特，是习近平主席提出“21世纪海上丝绸之路”的地方，是推进“一带一路”的重要节点国家。两国在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通方面，总体上取得不俗的成绩。

两国都是拥有灿烂历史的文明古国，两国人民友好交往的历史追溯到两千多年前的汉朝。今天，郑和的名字在印尼家喻户晓，郑和的故事成为连接中印尼友好关系的重要润滑剂。2015年初，印尼启动“郑和下西洋海上丝绸之路”旅游线，旨在让两国旅客游览郑和文化遗迹，重温友好历史。

印尼是最早同新中国建交的国家之一，两国携手其他亚非国家倡导以和平共处、求同存异为核心的万隆精神，至今仍是国与国相处的重要准则。建交70年来，中印尼关系经历过辉煌也有过风雨，总体上看取得了历史性的巨大发展。特别是1990年两国复交后，双边关系发展翻开了新一页，发展中印尼关系成为两国政府的坚定意志和社会各界的普遍共识。

十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视发展中印尼关系，将印尼作为中国周边外交优先方向。习主席先后两次访问印尼。

2013年，习主席在印尼提出共建“21世纪海上丝绸之路”重大倡议，并将两国关系提升为“全面战略伙伴关系”。我没能赶上习主席那趟印尼之行，2018年4月18日，我们在印尼国会大厦重新领略了习主席当年的风采。陪同的印尼方人员向我们介绍了习主席发表演讲时的盛况，并播放保存完好的现场视频与图片。

我有幸亲眼目睹了习主席2015年再访印尼时引起轰动的盛况。正是这次习主席出席亚非领导人会议和万隆会议60周年纪念活动，提出了构建新型国际关系，呼吁建立更加公正合理的国际秩序和国际体系，为万隆精神注入新的时代内涵，同时也为深化中印尼关系注入动力。

2017年5月24日，印尼投资协调委员会主席在接受笔者专访时，兴奋地回顾了自己随佐科总统出席“一带一路”国际合作高峰论坛的盛况，强调两国发展规划对接的意义，并展望前景。

近年来，在两国元首直接指导下，两国以发展规划对接为主线，全面推进各领域务实合作，双边关系步入发展快车道。

两国高层往来十分频繁，政治互信不断加深，双方还在多个领域建立全方位对话合作机制。

两国互利合作不断深化，经济纽带更加紧密，包括雅万高铁在内一系列重要合作项目正稳步推进，基础设施、产能、数字经济等两国合作新动能不断涌现。

两国人文交流愈益活跃，民意基础更加坚实。

两国在国际和地区问题上长期保持良好沟通与配合。

今天的印尼，是“一带一路”的重要节点国家，中印尼政治与经济合作已跨入一个新时代，越来越多的中企选择印尼作为出海的首站。

在印尼推进“一带一路”，了解当地国情是重要前提，两国媒体的作用就是向各自国家相互介绍一个真实的对方，我庆幸自己在印尼3年多时间里客观真实地向国内报道了印尼，并与印尼各界朋友友好相处，讲述一系列令人感叹的中国故事。（作者是人民日报社驻外记者、国际问题学者）

(责编：崔越、杨牧)
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