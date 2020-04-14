国际观察：全球战“疫”中的“合”与“斗”

新冠疫情仍在世界蔓延。中国境内疫情基本控制，境外输入增势堪忧，未敢稍有放松。美欧仍在高峰，确诊和死亡数字与日“剧”增。近日，非洲、拉美和人口大国印度告急，为世界疫情火上浇油，一旦失控，则世界危情更甚。

面对凶猛疫情，各国都在战斗，一场世界抗疫大战如火如荼，胜负成败关乎世界前途和亿万人民的健康和生命。战“疫”之中，每个国家都在经历“大考”，考验着各国政府的领导力、人民的战斗力、制度的组织力和国际合作的承受力。其中，国际合作是世界战“疫”最后胜利的根本保障。

事实证明，团结就是力量，合作才有希望。

“疫情无国界，病毒无种族”已成为国际社会共识。中国倡导以“人类命运共同体”理念开展全球抗疫得到广泛赞许。但以“听其言、观其行”的原则审视，实际存在着两种（或多种）不同的合作观，在国际抗疫合作的“大合唱”中不时会冒出一些杂音和动作，弱化合作合力、损害合作机制、威胁合作前途。

正确的合作观应坚持以人为本、以生命为尊的原则，在做好本国疫情防控，全力保护民众健康和生命安全的基础上，以真诚、公开、透明和负责任的态度积极参与国际合作，及时、无保留地向国际社会通报情况，并尽己所能向有需要的国家特别是发展中国家和疫情严重国家提供援助。很多国家都是这样做的，体现出“病毒无情人有情”“大爱无疆”的美德，这种真心实意、全心全意的合作观是国际抗疫合作的主流。

与之相比，还有一种合作观是停留在嘴皮子上的“假”合作、“空”合作。他们在中国和其他国家艰苦奋战、形势危急的时候幸灾乐祸，不仅未曾伸出援手，还不负责任地盲目乐观、贻误自身防控时机，以至局势失控，使得号称“伟大”的国家沦为疫情“震中”。所有“合作”表态全成空谈、“援助”承诺更是画饼，甚至发生截留别国防控物资，在全球抢购呼吸机的闹剧。

正确的合作观应当建立在同舟共济、守望相助的基础上，忧己之忧、也忧天下之忧，有难同当、共克时艰。滴水之恩当涌泉相报，是中华民族的美德。在中国抗疫最艰难的时候，得到全世界许多国家和人民的帮助。当他国疫情肆虐的时候，我们感同身受，尽己所能在第一时间伸出援手。迄今为止，中国政府已经或正在向127个国家和4个国际组织提供物资援助，为全球疫情防控起到积极作用。

遗憾的是，少数国家的某些高层政客和部分媒体，始终与正确的合作观背道而驰。他们坚持将疫情“政治化”，大肆贬毁抹黑中国行之有效的防控经验，造谣中伤中国积极参与国际合作的义举。更有甚者，他们企图用病毒污名化栽赃陷害中国，甚至在世界范围煽风点火，策划“状告中国”索取巨额“赔款”，妄图把“隐瞒疫情”的大黑锅甩给中国。

正确的合作观应当重视联合国、世卫组织等多边国际组织在协调、指导国际抗疫斗争中的特殊作用，特别是世卫组织无可取代的作用。从疫情初显到全球大流行，在每一个重要时间节点和关键问题上，世卫组织都及时、精准发出警示、公布信息，通报各国有效的防控办法和经验，引导全球抗疫朝着正确的方向前进。世卫组织在谭德塞总干事主持下，显示出其高度专业化水平和负责、担当、公正、坚定的敬业奉献精神，他们在压力面前不屈服、恐吓之下不退缩，博得大多数国家包括广大发展中国家和不少发达国家的敬意和支持。

然而，世卫组织的努力却招致以美国为首的少数国家的攻击和施压。美国近来一直在发泄对世卫组织“不听招呼”的不满，一再削减经费资助，在此次抗疫中更怒其“花美国的钱，为中国说话”，最高层甚至出面威胁停止资助，遭到谭德塞总干事严词反击。舆论认为，美国在关键时刻向全球抗疫“总参谋部”开火是倒行逆施。联合国秘书长古特雷斯日前表示赞成疫情过后“复盘”追查新冠病毒“源头”，值得点赞。

一言以蔽之，中国和世界绝大多数国家期待的合作，是全世界、全人类在新冠病毒肆虐蔓延的形势下放下所有大阴谋、小心思，心往一处想、劲往一处使。病毒不除、疫情不灭，任何国家都不得安宁。在当前的全球战“疫”中，最广泛、最全面、最务实的国际合作是第一要务，各国尤其是大国应当做合作的促进派和践行者。对中国来说，“合”是大方向，当全力以赴；“斗”是不得已，是正当防卫。

(责编：崔越、刘洁妍)