全球疫情简报：联合国189名员工感染新冠病毒 普京称俄疫情形势恶化

新华社北京4月14日电13日 全球疫情简报：

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间13日10时（北京时间13日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加76498例，达到1773084例；死亡病例较前一日增加5702例，达到111652例。中国以外确诊病例较前一日增加76383例，达到1689487例；死亡病例较前一日增加5700例，达到108301例。

新闻事件

世卫组织总干事谭德塞13日表示，解除疫情限制措施前应综合考虑6项标准：疫情传播已得到控制；卫生系统已具备发现、检测、隔离和治疗每个病例并追踪每个接触者的能力；卫生设施和疗养院等特殊环境中疫情暴发的风险已被降到最低；工作场所、学校和其他人们必须前往的地方已采取预防措施；输入性病例风险可控；社区已通过充分教育、参与和授权来适应疫情“新常态”。

联合国秘书长副发言人法尔汉·哈克13日说，截至12日晚，联合国全球系统共有189名员工确诊感染新冠病毒，其中3人死亡。

俄罗斯总统普京13日主持召开俄抗击新冠病毒会议时说，俄境内新冠疫情形势每天都在变化，而且是在向坏的方向发展。莫斯科市、莫斯科州和许多大城市面临的风险都很大。

俄罗斯外长拉夫罗夫13日与伊朗外长扎里夫通电话，双方就当前新冠疫情形势交换了意见，强调两国将加强在抗疫方面的协作。两国外长一致反对非法单边制裁，反对限制供应抗疫药品和生活必需品等。

亚洲开发银行13日宣布，将为其成员中的发展中经济体提供的抗疫扶持资金规模增至200亿美元，同时简化运作流程，使援助能更快速灵活地得到落实。

印度政府13日发布声明说，政府已同意将所有因全国封锁措施而滞留印度的外国人的签证有效期延长至4月30日。

涉华动态

中国企业和友好组织向泰方捐赠抗疫物资交接仪式13日在中国驻泰国大使馆举行。泰国副总理兼公共卫生部长阿努廷表示，新冠疫情在泰国暴发以来，中国政府、企业和社会各界纷纷施以援手，为泰国抗疫提供了重要协助。

斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨和总理马欣达·拉贾帕克萨12日分别通过社交媒体对斯里兰卡华侨华人联合会、阿里巴巴公益基金会和马云公益基金会向斯捐赠抗疫物资表示感谢。

中国抗疫医疗专家组12日在俄罗斯首都莫斯科举行防疫主题活动，专家组通过视频连线向8个分会场的代表讲解新冠疫情防控科普知识，并线上解答相关问题。

(责编：于洋、刘洁妍)