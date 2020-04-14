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塞尔维亚疫情防控进入关键期 听取中国专家组意见显成效

2020年04月14日10:52  来源：新华网
 

　　新华社贝尔格莱德4月14日电　综述：塞尔维亚疫情防控进入关键期　听取中国专家组意见显成效

　　新华社记者石中玉

　　塞尔维亚从报告首例新冠确诊病例以来已过去5周时间，截至当地时间13日15时，累计确诊病例4054例，累计死亡85例。塞尔维亚目前已进入防控疫情的关键时期，面临病例增多、医疗系统压力增大等问题，但在听取中国赴塞抗疫医疗专家组的建议后，塞抗疫工作已出现积极向好的趋势。

　　专家组3月21日抵达塞首都贝尔格莱德后，除受邀参加塞方多场国家层面的应对疫情会谈外，专家组还走访多座城市的医疗机构，参与塞方舱医院和密切接触者集中隔离点的设计，并开展多场防护培训，对于当地疫情情况有了比较深入的了解。专家组成员林炳亮和龙其穗告诉记者，目前塞尔维亚疫情仍处于上升期，在接下来一段时间内，确诊病例数还会继续增加，对政府、医疗系统以及民众的压力都比较大，这个阶段是“比较艰难的时刻”。

　　来自中山大学附属第三医院感染科的林炳亮表示，这是一个正常趋势，尽早发现更多病例，可以缩短疫情时间。

　　令专家组感到欣喜的是，塞方听取专家组的建议，逐步增加每天病毒检测量。塞卫生部13日公布的数据显示，塞尔维亚当天对2646人进行了病毒检测，新增确诊病例424例。

　　林炳亮表示，从刚开始每天只能检测十几人，到如今每天检测超过2000人，这一进步非常大。

　　在中国企业的帮助下，当地的检测能力还将进一步提高。由中国企业捐赠的两座“火眼”病毒检测实验室已经开始修建，落成后每日将增加3000份样本检测量。

　　林炳亮说，另一个向好的标志是，“虽然检测数有所提高，但是并没有看到新增病例数同步快速增加，说明病人存量应该是在慢慢减少”。

　　不过专家组认为，还没有到放松的时候，当地还有一些问题需要注意。首先是对于关闭边境前返塞人员的监测及管理。塞尔维亚自3月20日关闭所有公路、铁路、航空和水路边境交通。据统计，关闭边境前，约40万人从其他国家返回塞尔维亚。

　　林炳亮说，这批人普遍采取居家隔离，他们是否被严格隔离，隔离期间有没有接触到其他人，这些问题需要密切观察。而且，这些返塞人员的隔离期即将结束，还需密切监测解除隔离后确诊病例数是否快速上升。

　　除了从国外返回塞尔维亚的人员外，林炳亮认为，另一个比较大的问题是当地出现聚集发病的情况，特别是一些非定点医院的医护人员发病。因此专家组最近一段时间反复到各个非定点医院走访调研，提出解决方案，希望得到塞方重视，及时解决这一问题。

(责编：于洋、刘洁妍)
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