新华社里约热内卢4月14日电 通讯：巴西贫民社区展开互助自救战疫情

新华社记者赵焱 陈威华

“帕赖索波利斯”在葡萄牙语中的意思是“天堂之城”，然而这里是巴西圣保罗市最大的贫民社区之一，有居民约10万人，疫情来袭，社区积极寻找自救方式，成为当地贫民社区抗疫典范。

与巴西其他贫民社区一样，帕赖索波利斯也是由密密匝匝的房屋和狭窄的街道组成，同时由于未被纳入市政规划，政府无从对这里进行有效管理。社区居委会负责人吉尔森·罗德里格斯说：“由于政府不能给我们这些贫民社区提供专门扶助，我们只好自己建立了一个互助网络。”

社区居委会与帕赖索波利斯妇女协会等机构一起制订了一套急救计划。他们挑选420名志愿者作为“街道主任”，每人负责数条街道、约50户居民的事务。他们的主要任务是监督负责区域内居民是否出现新冠症状，是否需要医疗救助。

亚历山德拉·佩雷拉是其中一名“街道主任”。她说：“在发现有疑似病例后，我们会立刻去他家里，指导隔离，确保有症状者不出门。如果病情加重，就会叫救护车。”

据介绍，社区自主筹集资金雇了3辆救护车、两名医生、两名护士和3名救援协助员，24小时守护在社区入口处。现在几乎每天在社区里都能看到这些医护人员从狭窄的石阶上费力地抬着担架，将病人从家里运送出来。

目前在帕赖索波利斯已发现15例新冠确诊病例，大多是在城里家庭或是在医疗机构打工时被传染上的。

35岁的救援协助员迭戈·卡布拉尔家距离帕赖索波利斯25公里，他从15天前搬来这里居住。他说：“第一周我们大概接待了28名患者，第二周就有51名了。为了更好地提供服务，我们就住在当地居民为我们腾出来的房子里。”

巴西的贫民社区大多没有门牌号码，里面道路交错纵横，对外人来说就像是迷宫。社区居委会的埃默森·巴拉塔专门负责给医护人员指路，“我们现在就是在经历一场战争，所以需要团结协作，否则就会失去很多亲人和朋友”。

社区里的“街道主任”除了监督疑似病例，也要负责了解区域内是否有特别贫困的家庭，保证让每户家庭疫情期间不挨饿。

由于疫情蔓延，很多社区居民无法外出打工，因此失去了收入。为解决这些低收入或无收入家庭的温饱问题，社区15名妇女组织了一个备餐小队，她们最初每天至少准备1300份盒饭，送到“街道主任”们报告的贫困家庭中。随着隔离时间越来越长，断粮的家庭也越来越多，这两天备餐小队每天需要准备2000份盒饭。

帕赖索波利斯妇女协会负责人艾利桑德拉·赛尔盖拉在疫情到来之前开了一家小饭馆，现在饭馆已关门，这里就成了社区专门制作免费盒饭的厨房。艾利桑德拉说：“很多人失业了，还有些人家煤气也用完了，要帮助这些人。”

制作每份盒饭的成本是10雷亚尔（1雷亚尔约合人民币1.4元），加上厨师们的工资、雇佣医疗团队的资金，还有购买口罩、手套等个人防护用品等，这些资金靠社区居民筹集远远不够，因此社区居委会在互联网上发起众筹，目前已经筹到40万雷亚尔。

随着疫情日益严重，居委会打算在社区两所公立学校内搭建临时隔离所。吉尔森表示：“目前医院都不收治轻症病人，但贫民社区中居住环境拥挤，不利于隔离，所以要把已停课的学校利用上。”

此外，社区还组织一些妇女制作棉布口罩，并联系了一家企业收购口罩，除了分发给社区居民使用外还可以销售，给因疫情失业的妇女们提供了一个收入来源。

(责编：于洋、刘洁妍)