《南华早报》专栏作者批评美媒片面报道中国抗疫:拙劣又滑稽

接连数日，美国白宫相继“甩锅”世卫组织、指责“美国之音”“为中国做宣传”，指责《纽约时报》“将新冠病毒的源头追溯到欧洲，而不是中国”。《南华早报》专栏作家卢纲（Alex Lo）12日发表题为《美媒是如何分发他们有关中国和新冠肺炎的宣传》的评论文章，批评美国媒体片面地报道中国的抗疫举措。

卢纲认为，美国媒体对中国采取的抗疫举措的刻板印象化建构近乎是拙劣的模仿和滑稽漫画，他们运用文字游戏式的手段描绘中国合情合理的抗疫举措。

卢纲认为，在美媒的报道框架下，中国“什么也做不对”，中国被塑造成“或无能或邪恶”的形象。正如加拿大电子出版物“Passage”所观察到的那样，这成为了美国主流媒体报道新冠肺炎疫情以及中国的普遍方式。

在中国新冠肺炎死亡人数及确诊病例数上升时，美国媒体指责中国政府无所作为，导致民众病亡。而当中国新冠肺炎死亡人数及确诊病例数回落时，美媒又质疑中国政府在隐瞒事实。在武汉“封城”之前，美媒认为中国政府曾试图通过淡化这场公共卫生危机来“保全颜面”。而当武汉开始“封城”时，美媒又批判这一举措是对人权的严重侵犯。当中国国内新冠疫情得到控制时，美媒又怀疑中国人民和海外华人的欢呼雀跃是“表演”或是被“洗脑”的结果。

上周，美国白宫和共和党政界人士狠批由美国政府资助的媒体“美国之音”，理由是该媒体援引了中国官方的疫情数据，并播出了武汉民众庆祝“解封”的镜头，这些政界人士称“美国之音”是在 “为北京做宣传”。

新华社评论认为，白宫斥责“美国之音”“夸中国”，暴露美方三大问题：美方鼓吹的言论自由完全是个笑话；美方对中国媒体存在赤裸裸的偏见；美方掩耳盗铃，拒不承认中国抗疫取得的成果。

卢纲援引美国非营利性媒体监督组织“公正与准确报道”（FAIR，Fairness &Accuracy in Reporting）的一项研究表示，当中国普通民众自发协助抗击新冠病毒时，他们被描述成 “邻里中爱管闲事的人”（出自《纽约时报》2月15日的报道）。湖北省政府官员因隐瞒有关新冠病毒的信息而被撤职时，美国有线电视新闻网CNN（2月13日）和美国商业新闻网站“商业内幕”（2月11日）称他们遭到“清洗”。

卢纲评论称，当外国政府和国际组织称赞中国时，美媒认为这些政府和组织不是被买通，就是“暗中同情支持共产主义”。在抗击新冠肺炎疫情期间，中国政府被指责囤积医疗设备。而当中国政府向他国提供医疗援助时，美媒认为那是中国政府宣传的手段。

(责编：李枫、岳弘彬)