普京称俄疫情形势并未好转：情况几乎每天都在变

【环球网快讯】据俄塔社刚刚消息，普京在13日就新冠肺炎疫情召开的视频连线会议上表示，俄罗斯的疫情形势并未好转，未来在抗疫道路上需要专业的疫情预测提供帮助。报道称，他就此要求俄政府说，“每天都要向我汇报”相关情况。

俄塔社报道截图

“我们看到情况几乎每天都在发生变化，不幸的是，生病的人越来越多。”俄塔社援引普京在会上的话说。报道称，普京表示，眼下相关部门必须将新冠肺炎疫情在俄罗斯的所有可能发展情况纳入考虑，“必须考虑到所有的发展情况，包括最复杂、最不寻常的情况，以便灵活地调整我们的策略和行动，首先是针对公民提供医疗援助方面。”

与此同时，俄塔社说，普京在会上提到，该国在应对疫情方面采取了超前的预防措施，“尽管目前情况没有出现好转”，但为了接下来还能提前行动，俄方需要专业的预测。他进一步介绍说，“不仅是中期和长期的预测，也包括对三天、七天和十天等时间段的预测。”

报道称，普京要求政府根据实际情况“不断做出并更新”与疫情相关的预测并表示，“每天都要向我汇报”。

眼下俄罗斯疫情形势并不乐观，截至13日，已连续两天单日新增超过2千例新冠肺炎确诊病例。据俄罗斯《消息报》13日稍早时候消息，过去24小时里，俄罗斯新增新冠肺炎确诊病例2558例，使累计确诊病例上升至18328例。

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