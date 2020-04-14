史上首次！美国境内和海外属地均进入“重大灾难状态”

央视网消息：据美国约翰·霍普金斯大学公布的最新统计数据，截至美国东部时间12日23时30分，也就是北京时间13日11时30分，美国新冠肺炎累计确诊病例超过55.7万例，达到557300例，累计死亡病例为22079例。目前美国是全球确诊病例最多、同时也是全球死亡病例最多的国家。美国政府两名高级卫生官员12日表示，美国的部分地区有望在5月开始，放松部分因新冠病毒疫情而制定的限制性措施。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇12日表示，从5月开始，美国全国有望开始逐渐重新“开放”，至少是在某些方面。福奇强调，重启措施将取决于每个地区的情况，并且必须是渐进的。他补充说，各州官员应该充分考虑本州已经发生的疫情情况以及可能尚未来临的威胁。福奇还提醒，今年秋季和初冬时，美国新冠肺炎疫情可能会出现反弹。但他乐观的估计，新冠肺炎疫情不会影响美国11月的大选。

美国食品药品管理局局长哈恩12日也表示，政府将5月1日作为放宽全美“居家令”的目标日期。但他警告说，要判定是否能实现这一目标，现在还为时过早。哈恩说，美国的疫情已经非常接近拐点。

不过，美国著名新冠肺炎疫情模型创始人穆雷警告，如果美国于5月1日重启经济活动，将导致新一波疫情蔓延。他指出，加利福尼亚和华盛顿等州的疫情已触顶，但其高峰仍需数周才能结束。穆雷称，在部分州重启经济活动之前，美国需要解决州际旅行和贸易问题，以便病毒不会在各州之间传播。

受新冠肺炎疫情影响，美国所有50个州、首都华盛顿特区以及美属维尔京群岛等海外属地都已宣布进入“重大灾难状态”，这在美国历史上尚属首次。美国疫情最严重的纽约州，目前确诊病例接近19万，达到189033例，死亡9385例。纽约市所辖五区的确诊人数已经超过10万。

纽约州州长科莫12日表示，尽管纽约州新冠肺炎的感染率正在趋于稳定，但仍在经历疫情暴发以来死亡人数最多的一周，单日死亡人数一直都在700人以上。科莫同时表示，虽然目前仍在观察何时可以停止当前的“暂停”令，但他希望纽约州、新泽西州和康涅狄格州联动起来，推动复工复学。此前，纽约市长德布拉西奥宣布，为了学生安全，纽约市公立学校在本学年，即到6月底前不再开学。

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