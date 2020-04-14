中企为秘鲁当地居民捐赠生活物资抗击疫情

人民网里约热内卢4月14日电（记者 张远南）近日，中远海运港口秘鲁钱凯公司和中国中铁十局一道向秘鲁钱凯港区4000个低收入家庭赠送鸡肉、鸡蛋、鱼罐头等价值6.3万美元的生活物资，助力他们一同抗击疫情。

钱凯市政府官员介绍说：“此前，两家公司一同向我们申请，愿为贫困家庭无偿捐赠生活物资，帮助抗击疫情。我们很感动，积极协助促成这件好事。中国企业始终记着我们，疫情当下与我们站在一起。”

当地居民罗慕洛称：“中远海运港口秘鲁钱凯公司和中铁十局向我们捐了4000多个篮子的食物。中国企业兑现了承诺，是真心帮助我们。”

“我们始终秉持建设一项工程、造福一方人民的发展理念，这两年在钱凯港口项目施工中得到了钱凯市政府和居民的大力支持与帮助，在他们有困难的时候我们不能袖手旁观，我们必定与他们站在一起，共同抗击疫情。”中铁十局秘鲁区域负责人高政亮表示。

钱凯港口项目是中秘两国“一带一路”倡议合作的重点项目，对推动秘鲁经济发展，深化中秘、中拉关系发展具有重要意义。一期建成后港口年吞吐能力达100万标准箱及600万吨散杂货。公司期待未来将钱凯港打造成为秘鲁重要的门户港，使之成为太平洋沿岸有重要影响力的物流中心之一。

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