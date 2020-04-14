全球主要产油国大规模减产

石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国12日最终敲定迄今最大规模原油减产协议，以期抬升油价。

国际原油价格因新冠病毒疫情蔓延、沙特阿拉伯和俄罗斯“油争”而暴跌。

【最大规模】

欧佩克与俄罗斯等10个非欧佩克产油国12日经由视频会议敲定减产协议，将从5月1日起大规模减产。

依据会议公报，欧佩克与非欧佩克产油国5月和6月将日均减产970万桶，7月至今年底日均减产770万桶，2021年1月至2022年4月日均减产580万桶。沙特和俄罗斯以日均1100万桶为基准计算减产额度，其他各国以2018年10月原油产量为基准。

欧佩克秘书长穆罕默德·巴尔金多说，这次减产“有历史意义”，减产规模最大、持续时间最长，为组建包括二十国集团(G20)成员国的“全球产油国联盟”奠定基础。

美国总统唐纳德·特朗普在社交媒体“推特”写道，美国与欧佩克和主要产油国达成的原油减产协议“将挽救美国能源领域数以十万计工作岗位”，感谢俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹推动达成这项协议，“对各方都是挺棒的协议”。

路透社报道，12日达成的原油减产规模创纪录，是欧佩克2008年减产协议规定额度的4倍多。

【额外减产】

伊朗石油部长比詹·纳姆达尔·赞加内说，除规定的减产配额，沙特、阿联酋和科威特同意每天额外减产200万桶。

沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼说，欧佩克与非欧佩克产油国实际减产规模将达到日均1250万桶。

路透社以多名熟悉减产磋商的人士为消息源报道，除欧佩克和10个非欧佩克产油国，巴西、加拿大、印度尼西亚、挪威和美国将日均减产400万桶至500万桶，全球原油减产规模可能超过日均2000万桶。

国际能源署成员国将购买大量原油作为战略储备。国际能源署定于15日发布月报，说明成员国增加原油战略储备情况。美国、印度、日本和韩国确认将增加储备。

【或将延长】

欧佩克与非欧佩克产油国上一轮减产谈判破裂后，沙特等国大幅增产；而全球原油需求量因新冠疫情蔓延减少大约三分之一，原油市场供需失衡。

俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克预期，即便在最乐观情况下，全球原油市场今年底仍无法恢复稳定。

欧佩克与非欧佩克产油国定于6月10日召开视频会议，商讨是否需要进一步采取措施稳定原油市场。

减产协议有效期至2022年4月30日。会议公报显示，达成协议的各国打算2021年12月作出评估，可能延长减产协议。（包雪琳）（新华社专特稿）

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