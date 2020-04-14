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美国或下月复工

2020年04月14日08:40  来源：新华网
 

　　美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇12日说，美国部分地区经济最早有望下月逐步重启，前提是卫生部门能够迅速发现并隔离新冠病毒感染者。

　　【经济逐步恢复】

　　福奇12日告诉美国有线电视新闻网，美国经济无法“一键重启”，但部分地区经济最早可能下月“滚动恢复”。

　　福奇说，如果本月底有迹象显示美国可以“安全谨慎”地开始回归正常，那便可逐步重启经济，否则需要继续采取严格防疫措施。一旦部分地区重症患者人数下降，当地政府便可以考虑“滚动恢复”。

　　华盛顿大学卫生统计评估研究所所长克里斯托弗 默里也告诉美联社，各州政府需要核查该州疫情何时达到“峰值”，“峰值”过后再保持数周防疫措施，随后才能决定复工事宜。即便如此，各州仍需警惕邻近地区病例“输入”。

　　默里说，“或许部分州5月中旬可以重新开放，但我们必须非常小心”，确保美国民众为抗疫所作努力不会因过早放松而付诸东流。

　　【承认应对不足】

　　美国总统唐纳德·特朗普颁布的“保持社交距离”政令定于4月30日失效。福奇认为，不管防疫措施何时放松，总会有民众感染，“这就是现实”。

　　福奇说，如果美国逐步精准放松管控，11月3日的总统选举或许可照常举行，但他“无法保证”当天现场投票的安全性。今年秋季或初冬疫情反弹的“可能性总会存在”。

　　美国目前已成为全球新冠病例病亡人数最高的国家。就美国《纽约时报》12日刊文指认特朗普政府未能及时应对疫情，福奇承认，如果早一些采取关闭公共场所等缓解疫情措施，或许可挽救更多生命。但政府作此类决策过程“复杂”，当时遭遇很大阻力。“这就是事实，也是我们正置身的处境。”

　　福奇曾为美国多名总统提供医学建议，正主持联邦政府抗击新冠疫情工作。

　　【亟需扩大检测】

　　福奇、默里以及美国食品和药物管理局局长斯蒂芬·哈恩等专家都指出，逐步复工的前提是各州进一步扩大病毒检测范围。

　　福奇说，增加检测可让政府辨别、隔离新近感染病毒者，并跟踪他们的社交接触情况。默里建议各州政府等到检测和社交跟踪手段到位后再考虑复工。

　　美国药管局局长哈恩认为，“我们看到隧道尽头的光亮”，5月1日是一个可能的复工目标日期，但放松管控要综合考虑安全与社会福利因素，“目前确定期限为时过早”。

　　按照法新社的说法，美国各地“封城”举措的决策权多在地方政府，而多州已明确，“封城”措施将在大规模检测推行前持续。

　　纽约州州长安德鲁·科莫当天在例行发布会上说，他希望纽约州“尽快”重启，但必须与邻近地区协调，能做更多检测并获得更多联邦资金支持。马里兰州州长拉里·霍根告诉美国广播公司，他不会为疫情防控设定“人为期限”，复工与否的关键问题是“我们能以多快速度获得足够检测”。新泽西州州长菲尔·墨菲告诉哥伦比亚广播公司，过早复工危险极高，可能“火上浇油”。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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