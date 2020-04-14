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以色列总统拒绝延长组阁期限

2020年04月14日08:38  来源：新华网
 

　　以色列总统鲁文·里夫林12日拒绝中间党派联盟蓝白党领导人本尼·甘茨延长组阁期限的要求，称现有局面并未构成延期条件。

　　甘茨3月16日获里夫林授权组阁，为期28天，定于4月14日截止。依照以色列法律，甘茨如果不能按期完成组阁，可以向总统申请延长14天。甘茨11日致信里夫林，申请延期，以便与看守政府总理本雅明·内塔尼亚胡领导的右翼政党利库德集团组建紧急联合政府。

　　以色列总统办公室说，里夫林作出决定前与内塔尼亚胡有过沟通。内塔尼亚胡方面没有给出与甘茨接近达成协议的信息。

　　里夫林说，如果甘茨和内塔尼亚胡都要求延长组阁期限，他将再作考虑。

　　过去一年，组阁失败已让以色列经历三次议会选举。在3月选举中，利库德集团获得议会120个议席中的36席，蓝白党获得33席，没有政党获得单独组阁所需的半数以上议席。

　　总统通常授权议会第一大党领导人组阁，但甘茨收获阿拉伯政党联盟“联合名单”党和前国防部长阿维格多·利伯曼领导的“以色列是我们的家园”党支持，以多数支持获得里夫林授权组阁。

　　如果甘茨组阁失败，内塔尼亚胡获得超过半数支持，可获里夫林授权组阁；如果届时内塔尼亚胡依旧未能成功，现有议会预计难以产生第三名获组阁权的人选，议会恐将面临再一次选举。（陈立希）【新华社微特稿】

(责编：于洋、刘洁妍)
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