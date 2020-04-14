意大利新冠死亡病例超过2万例

4月13日，在意大利首都罗马，警察拦下一辆公交车检查。 新华社发（奥古斯托·卡萨索利 摄）

新华社罗马4月13日电（记者陈占杰）意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利13日说，当天意大利累计新冠确诊病例159516例，死亡病例20465例，治愈病例35435例。

博雷利当天在例行新闻发布会上说，意大利累计确诊病例比上一日增加3153例，死亡病例增加566例，治愈病例增加1224例。

博雷利说，在现有患者中，72333人在居家隔离，28023人在医院接受普通治疗，3260人在重症监护室接受治疗。其中，重症病例比上一日减少83例，连续第十天下降；在医院接受普通治疗的人数在连降六天后出现小幅反弹。

复活节期间，为防止民众违反“封城”规定出门加剧疫情蔓延，意大利警方加大了执法力度，出动直升机、无人机等进行巡查。意大利内政部13日说，警方12日对21.4万人和6万多户商家进行检查，发现1.38万起违反规定事件。

意大利交通部长德米凯利对媒体表示，从目前的“封城”阶段过渡到逐渐恢复经济和社会活动的紧急状态第二阶段后，可能会实行错峰上班，人们使用公交的方式也可能与以往不同。他说，是否过渡到第二阶段将由中央政府根据卫生部技术和科学委员会的建议来决定。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情。为防止疫情进一步蔓延，该国从3月10日起进入全国“封城”状态，从3月12日起关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺，从3月21日起关闭所有公园和其他公共场所。意大利已两次延长“封城”措施，目前的“封城”措施将持续到5月3日。

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