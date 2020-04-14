世卫组织：解除疫情限制措施前应综合考虑6项标准

人民网布鲁塞尔4月14日电（记者 张朋辉）日内瓦消息：4月13日，世界卫生组织总干事谭德塞在当天的记者会上表示，一些国家已经出台居家隔离等限制措施，还有一些国家正在考虑解除或者放宽限制措施，无论哪种情况，都要首先考虑保护人的健康。出台政策以现有科学研究成果为依据，重点考虑世卫组织提出的疫情传播已得到控制、重要场所已采取预防措施、卫生系统具备防控能力、医院等疫情爆发风险降至最低、输入病例可控、社区充分参与等六条标准。

谭德塞强调：“物理距离限制只是应对措施的一部分，还需要采取其他基本的公共卫生措施。”

谭德塞建议，每个国家都应综合施策，减缓疫情传播，挽救生命，以达到低传播或无传播的稳定状态。各国必须在降低新冠肺炎死亡率的同时，注意不要因卫生系统压力剧增影响其他疾病救治。随着新冠肺炎大流行，其对公共卫生、社会经济的影响是巨大的，尤其对弱势群体打击更严重，很多人已经缺少日常、基本的卫生服务。

谭德塞表示，许多亚非拉地区的中低收入国家贫困人口巨大，一些社区人员密集，要它们效仿一些高收入国家的居家隔离和其他限制措施可能并不实际。每个国家都必须评估各自状况，保护所有民众，尤其是弱势群体。为帮助各国做出这些决定，世卫组织定于4月14日发布新版战略建议。

(责编：崔越、杨牧)