至少50名舰员感染新冠 法国航母大规模撤人

法国“夏尔·戴高乐”号航空母舰至少50名舰员感染新冠病毒，航母及一艘护卫舰12日下午回到母港，1900多名舰员开始陆续转移至军方驻地隔离。

【“前所未有”】

这艘法军唯一航母停靠法国南部土伦市军港后，军方和土伦市政府组织撤人。法国国防部发布的照片显示，大巴车在码头接人，工作人员身着白色防护服、“全副武装”。

“戴高乐”号1700多名舰员及护卫舰舰员共1900多人将转移至土伦多处军方驻地，接受检测并隔离14天。

土伦海事部门发言人克里斯蒂娜·里贝说，这是“前所未有”、仔细协调的行动，全体舰员将由大巴车等车辆或“海上运输方式”转移，争取尽快完成，避免舰员与外界接触或交叉感染。

她说，确诊感染病毒的舰员健康状况没有恶化，他们和出现症状的舰员将被送到指定地点。

隔离结束后，没有感染的舰员将获准回家。军方13日起将对航母消毒。

【传播不明】

“戴高乐”号1月21日起程，先后在地中海和大西洋执行任务。法国国防部4月8日通报，“戴高乐”号大约40名舰员近期出现疑似感染新冠症状，军方医疗队当天登舰做病毒检测，航母提前10天返航。

国防部10日说，50名舰员新冠病毒检测结果呈阳性，其中3人被送至土伦一所军医院就诊。

军方尚未发布关于病毒如何传播到航母上的信息。自3月15日在法国布雷斯特市短暂停留后，“戴高乐”号没有与外界接触。

按照军方说法，“戴高乐”号先在地中海东部参与多国联盟打击伊拉克和叙利亚境内极端组织“伊斯兰国”的行动，后在大西洋海域与欧洲国家海军联合演练。

法国卫生部12日发布的数据显示，法国累计确诊新冠病例9.5万余例，其中死亡14393例。过去24小时确诊病例增加1613例、死亡病例增加561例。3.1万余名新冠病患仍在医院接受治疗，大多数年龄60岁以上。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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