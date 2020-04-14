人民网>>国际

至少50名舰员感染新冠 法国航母大规模撤人

2020年04月14日07:39  来源：新华网
 

法国“夏尔·戴高乐”号航空母舰至少50名舰员感染新冠病毒，航母及一艘护卫舰12日下午回到母港，1900多名舰员开始陆续转移至军方驻地隔离。

【“前所未有”】

这艘法军唯一航母停靠法国南部土伦市军港后，军方和土伦市政府组织撤人。法国国防部发布的照片显示，大巴车在码头接人，工作人员身着白色防护服、“全副武装”。

“戴高乐”号1700多名舰员及护卫舰舰员共1900多人将转移至土伦多处军方驻地，接受检测并隔离14天。

土伦海事部门发言人克里斯蒂娜·里贝说，这是“前所未有”、仔细协调的行动，全体舰员将由大巴车等车辆或“海上运输方式”转移，争取尽快完成，避免舰员与外界接触或交叉感染。

她说，确诊感染病毒的舰员健康状况没有恶化，他们和出现症状的舰员将被送到指定地点。

隔离结束后，没有感染的舰员将获准回家。军方13日起将对航母消毒。

【传播不明】

“戴高乐”号1月21日起程，先后在地中海和大西洋执行任务。法国国防部4月8日通报，“戴高乐”号大约40名舰员近期出现疑似感染新冠症状，军方医疗队当天登舰做病毒检测，航母提前10天返航。

国防部10日说，50名舰员新冠病毒检测结果呈阳性，其中3人被送至土伦一所军医院就诊。

军方尚未发布关于病毒如何传播到航母上的信息。自3月15日在法国布雷斯特市短暂停留后，“戴高乐”号没有与外界接触。

按照军方说法，“戴高乐”号先在地中海东部参与多国联盟打击伊拉克和叙利亚境内极端组织“伊斯兰国”的行动，后在大西洋海域与欧洲国家海军联合演练。

法国卫生部12日发布的数据显示，法国累计确诊新冠病例9.5万余例，其中死亡14393例。过去24小时确诊病例增加1613例、死亡病例增加561例。3.1万余名新冠病患仍在医院接受治疗，大多数年龄60岁以上。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：杨光宇、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved