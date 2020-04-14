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“过快取消限制措施可能导致致命反弹”

全球疫情防控还不能松劲

本报记者 贾平凡

2020年04月14日07:02  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　4月10日，世卫组织总干事谭德塞警告称，虽然一些国家已计划解除疫情期间的居家隔离等限制措施，但过早解除限制可能导致疫情卷土重来。全球疫情防控依然任重道远。据约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至北京时间4月13日零时，全球累计确诊新冠肺炎病例超过180万例，累计死亡病例超过11万例。

　　放松防控 为时尚早

　　据法新社报道称，谭德塞表示，新冠肺炎疫情在西班牙、意大利、德国和法国等国的传播正在放缓。有些国家已经在酝酿逐步取消居家限制措施。对此，他表示担忧，“过快取消限制措施可能导致致命反弹。如果掌控不当，疫情逐步下行的过程可能会像上行一样危险。”

　　路透社报道称，4月10日，新加坡报告近200例感染病例和1例死亡病例。该国此前曾通过采取严格的检测和接触者追踪制度使疫情得到控制。然而，本月本地传播的病例急剧增加，促使政府采取了更严厉的防控措施。新加坡的经历提醒其他国家，即使危机看似结束也要保持警惕。

　　发展中国家疫情形势牵动人心。谭德塞表示，新冠病毒正在非洲农村地区扩散，多个国家出现了聚集性传播和社区传播。非洲国家本已不堪重负的卫生系统预计将面临严重困难。

　　“世卫组织的警告很有必要。”中国人民大学欧盟“让·莫内”讲席教授、重阳金融研究院高级研究员王义桅接受本报采访时表示，虽然很多国家都升级了防疫措施，弥补防疫疏忽，努力亡羊补牢，但对其他国家的援助和联动不足，缺乏足够的国际合作。而发展中国家缺乏必要的检测手段、防疫设备、医疗物资等，是全球疫情防控最短板、最薄弱的环节。当前，疫情引起的政治、经济和社会等一系列危机在叠加，风险在变大。

　　世界多国 两难选择

　　迫于经济下行压力，疫情防控和重启经济成为世界多国的两难选择。

　　《华盛顿邮报》4月10日称，由于担心经济低迷，美国政府在寻求5月1日前恢复商业活动的策略。

　　欧洲多国也计划采取行动。外媒报道称，奥地利、挪威和丹麦宣布了从4月中旬开始逐步解禁的计划。在比利时，推动“退出”疫情防控限制的专家小组已经成立，由央行行长、经济学家、科学家、医生等组成。据意大利《晚邮报》报道，意大利总理孔特计划在现行限制措施13日到期后，允许书店、文具店等少数商店重新营业。

　　国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃4月9日撰文称，有人说，应该在拯救生命和挽救生计间权衡，这其实是一个虚假的两难选择。考虑到这是一场流行病危机，击败病毒和保卫民众健康是经济复苏的必要条件。

　　“经济何时可以安全重启，是病毒而非政客说了算。”美国彭博社报道称。

　　加强合作 全球共识

　　“这是一代人的战斗。”据卡塔尔半岛电视台报道，4月9日，联合国安理会举行新冠肺炎疫情暴发以来的首次会议。联合国秘书长古特雷斯提出了3个基本要求：确保人道主义援助的抵达和（在冲突地区）开放走廊，以安全及时地运送货物和人员；计划动员强大而灵活的资金，以应对与疫情相关的人道主义呼吁；保护最脆弱和最无力自保人员，并执行国际人道主义法、人权法和难民法。

　　“人类只有共同应对疫情挑战才能战而胜之。”王义桅认为，要加强联合国和世界卫生组织的权威性，加强国际协调机制创新，增强G20等多边机构的联动性。发达国家首先不仅做好自己的事情，还要共同研发疫苗，实现开放式创新，并努力援助发展中国家。此外，国家之间要放弃相互指责。全球要解除病毒政治化、防疫民粹主义等思想对疫情防控的绑架，要以人为本，形成超越民族国家利益之上的人类健康秩序建构的治理模式。

(责编：杨光宇、曹昆)
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