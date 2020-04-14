印度再向外国公司开征数字税

印度政府日前宣布，从4月1日起，对在该国境内提供数字服务、本地年销售额超过2000万卢比（约合26.2万美元）的外国企业征收2%的数字税。这是印度政府继2016年对提供广告及其衍生业务的外国数字企业额外征收6%的数字税后，再度出台相关的税收政策。

印度税法专家阿肖克·施瑞纳迦什对本报记者表示，印度政府连续出台针对外国数字企业的税收政策，主要是为了保护税基、增加税收。近年来，印度互联网用户和智能手机用户爆炸性增长，印度成为全球最受数字企业关注和青睐的新兴市场之一。根据印度分析机构预测，到2025年，印度数字市场规模将达到8000亿至1万亿美元。这促使政府不断修订其税收政策，以更好地适应这一趋势。据印度税务部门统计，2019财年，印度政府因对提供广告及其衍生业务的外国数字企业额外征收数字税，产生的相关项目税收收入达93.9亿卢比（约合1.2亿美元），同比增加近60%。

安永会计师事务所印度分公司电子商务部门负责人安库·帕瓦表示，印度政府推行的数字税新政将进一步推高跨国数字企业的运营成本，终端产品价格也将“水涨船高”。施瑞纳迦什认为，该税不属于所得税范畴，因此可能会促使跨国数字企业为规避征税而对股权结构进行更复杂的变更。他解释说，印度政府此前宣布征收6%的数字税后，不少在印度经营的外国数字企业通过调整股权结构将利润转移至开曼群岛等“避税天堂”。

英国路透社的报道称，在该政策出台前，谷歌、脸谱等公司与在美国和印度的商业游说团体举行电话会议，希望推动印度政府至少推迟6个月施行此项政策。在新冠肺炎疫情蔓延期间，尽管在线视频等应用的使用有了极大提升，但受限于广告客户投入减少，外国数字企业的营收也面临下行压力。印度互联网和移动通信业协会担心，此时宣布征收数字税将导致这些企业不得不在短时间内对其运营、会计、审计等规则进行极为复杂的修改，从而对印度市场望而生畏。

印度地缘问题专家贾亚德瓦·拉纳德在接受本报记者采访时表示，印度征收数字税，主要指向的是提供数字服务的美国企业，或将给印美关系带来更多不确定性。此前，印美两国在关税、数据本地化存储等问题上已有诸多分歧，美国多次向印度表示不满。路透社的报道称，美国对印度政府突然宣布征收数字税“感到十分震惊”，“并已采取了审查措施”，“但鉴于当前美国国内防疫优先的政策，可能不会立即对印方表达关切”。拉纳德认为，数字税将给印度政府带来巨大的税收收益，能够有效缓解因经济下行造成的政府收入下降窘境，因此，印度政府未来对该政策进行大幅调整的可能性不大。

（本报新德里电）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)