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到2025年，迪拜每栋新建建筑中，25%的部分将由3D打印技术建成

3D打印，迪拜新名片

本报赴阿联酋特派记者 周 輖

2020年04月14日05:39  来源：人民网－人民日报
 

　　图为不久前竣工的阿联酋迪拜市政府办公楼，这是目前世界上最大的3D打印建筑。
　　影像中国

　　占地640平方米、高约9.5米、双层、白色连体结构……不久前竣工的阿联酋迪拜市政府办公楼，是目前世界上最大的3D打印建筑。据了解，该建筑施工时，现场没有四处堆放的建材。工人们用传统建筑方式构筑地基，再借助大型吊具，将3D打印机移动到建筑的各个定点。3D打印机在预先设置的建筑轮廓上直接输出建筑材料，层层向上堆叠直至要求的高度。墙壁打印完成后，工人们再用水泥和混凝土加固，并安装窗户。

　　该建筑的造价不到100万迪拉姆（1迪拉姆约合1.92元人民币），而使用传统方式建造预计需要250万迪拉姆。它产生的建筑废料也比传统建筑减少约60%。瑞士建材商拉法基霍尔希姆公司研发经理赫连·隆比斯认为，3D打印建筑不仅成本低，而且易于复制，未来可以满足大规模的住房需求。

　　迪拜市政府办公楼是迪拜政府“3D打印战略”的一部分。2016年4月，迪拜政府宣布“3D打印战略”，致力于使迪拜成为全球3D打印技术中心。该战略主要侧重于建筑、医疗和消费类产品三个重点领域，旨在减少70%的劳动力、降低90%的成本，并将不同行业的劳动时间减少80%。

　　2016年5月，全球首座使用3D打印技术建造的办公室在迪拜国际金融中心落成。它的造型像一台老式电视机：四角均为圆弧形，白色墙面上镶嵌着巨大的透明玻璃。外墙是空心结构，记者用手轻轻敲击建筑表面，可以听见清脆的回响。这座单层建筑的楼板面积约为250平方米，其建筑材料是一种特殊的水泥混合物。所有“零部件”都由一台约6米高、36米长、12米宽的大型3D打印机耗时17天打印，再由施工方仅用2天时间完成安装，造价约14万美元。目前，该建筑被用作迪拜未来基金会的临时办公室。

　　近年来，3D打印技术不仅给迪拜民众带来了新的体验，也把城市建设得更加“聪明”，已成为迪拜新名片。除了3D打印建筑，3D打印礼服、3D打印糖果、3D打印无人车、3D打印智能棕榈树等也陆续在迪拜亮相。2019年，迪拜每栋新建建筑中，2%的部分由3D打印技术建成。迪拜市政府计划到2025年将该比例提高至25%。

　　《阿拉伯商业周刊》网站报道称，从航天到工业和消费产品，3D打印在各领域都具有发展潜力，是一个“可以添加到工具箱里的全新工具”。预计到2025年，全球3D打印市场的规模将达到1200亿美元。“福布斯”网站发文称，3D打印的最大优点是产品可以定制，生产地点灵活，生产速度更快。

　　总部位于迪拜的3D打印公司Immensa技术实验室表示，新冠肺炎疫情给全球供应链造成冲击，却给3D打印带来发展机遇。一些3D打印的配件和产品可以作为替代品使用，因而获得不少企业的青睐，需求激增。与传统制造业需要投入大量资金并建立生产线不同，用同一台3D打印设备可以按需生产出一系列零配件。

　　据悉，迪拜卫生部门正在努力制定3D打印技术的医疗使用标准。由于3D打印技术允许小批量生产，这将大大降低成本，并且不会浪费材料，卫生部门也在探索推动公共诊所及医院使用3D打印的假肢、假牙和助听器等。

　　（本报迪拜电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月14日 18 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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