国际劳工组织——

新冠肺炎疫情已影响全球超八成劳动人口

国际劳工组织近日发布的报告显示，在全球33亿劳动人口中，已有81%受到新冠肺炎疫情影响，其工作场所被全部或部分关闭。报告预测，疫情将使今年第二季度全球劳动人口总工时缩减6.7%，相当于1.95亿名全职雇员失业。

报告显示，不同收入群体都将面临巨大损失。其中，中高收入国家劳动人口将遭遇更大冲击，所受疫情影响将远超2008年国际金融危机。从行业来看，住宿餐饮业、制造业、零售业等行业劳动人口面临更大就业风险。

报告指出，今年全球失业率很大程度上取决于未来疫情发展和相关措施实施情况，全年增加的失业人数可能远高于此前预测的2500万人。

（据新华社日内瓦电 记者凌馨、陈俊侠）

联合国推出童话读物普及防疫知识

联合国多家机构近日与合作伙伴共同推出童话故事书《你是我的英雄》。这是一本为全球6至11岁儿童编写的普及新冠肺炎疫情知识的童话书，旨在向儿童提供心理支持，帮助他们更好地理解和应对疫情。

书中主人公莎拉在梦境中乘着飞龙“阿里奥”前往世界各地，与世界各地同龄人共同展开冒险之旅。他们共同学习如何在疫情期间保护自己、家人和朋友，如何在这场前所未有的危机中调整情绪，如何在保持安全距离的情况下与朋友和睦相处。

联合国儿童基金会在一份新闻稿中说，本书在策划阶段曾向世界各地的1700多名儿童、家长、监护人和教师征集了他们各自的抗疫经验，以确保来自不同国家、拥有不同文化背景的儿童都能在书中找到共鸣。本书将被翻译成30多种语言，以在线阅读和音频两种形式呈现。

（据新华社联合国电 记者王建刚）

新研究将直立人最早生存年代推前10万至20万年

澳大利亚研究人员领衔团队在新一期美国《科学》杂志上报告说，他们从南非一处古人类化石遗址中挖掘出迄今已知最古老直立人头盖骨化石，其所属年代比此前已知最古老直立人还要早10万至20万年。

直立人属于人科人属，是一种已经灭绝的古人类。学界认为，直立人已具备了直立行走、制造工具和使用火的能力，有更强的适应性，可以走出非洲到更广阔的地区。此前学界公认的最古老直立人化石是在格鲁吉亚的德马尼西遗址找到的，其生活年代可以追溯到距今约180万年。

在南非约翰内斯堡北部一处名为德里默伦的古人类化石遗址，澳大利亚乐卓博大学研究人员领导的国际团队找到这个直立人头盖骨化石，并用5年时间对这个包含约150块碎片的头盖骨化石进行了挖掘与重建。研究人员用几种独立的年代测定技术对其分析后认为，这一直立人生存的年代约为距今204万年至195万年。

（据新华社悉尼电 记者王梓乔）

《 人民日报 》（ 2020年04月14日 18 版）

(责编：杨光宇、曹昆)